Teror recuerda a Pino Herrera, fallecida a los 103 años

Con motivo de su 103 cumpleaños, Pino Herrera recibió el pasado mes de diciembre en su casa a representantes municipales, que le felicitaron con un ramo de flores. Muy agradecida, Pino Herrera manifestó: “me gusta que las flores me las regalen en vida; después no quiero ni flores ni coronas”.

Pino Herrera fue siempre una mujer muy activa. Reconocía que lo que le había hecho vivir tanto era «que siempre me he movido mucho y he hecho ejercicio”. Tenía un carácter muy vitalista y una predisposición innata para controlar lo que le rodeaba. Una de sus grandes pasiones fue siempre la lectura. La pintura fue otra de sus debilidades, conservando una gran colección de óleos y acuarelas originales, en su mayoría de autores terorenses, que adquirió como asidua visitantes de exposiciones artísticas.