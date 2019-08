«Tenía la obligación profesional y moral de ocuparme de este asunto»

Tenía no solo la obligación profesional sino también moral de ocuparme de este asunto, que es el asunto principal de actualidad que tenemos», dice J. Morgan en referencia al homenaje que en forma de viñeta ha rendido a los profesionales que luchan en la Cumbre de Gran Canaria contra el incendio que se desató el sábado, publicada este martes en CANARIAS7 y que ha tenido impacto a nivel nacional.

Mucha culpa de ello tiene el propio autor, que avanzó en redes su obra antes de que viera la luz en el papel. «Por primera vez en la historia yo me he atrevido a adelantar la viñeta antes de ser publicada», explica, «y la repercusión ha sido positiva para el periódico». Asegura que «esto nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer» pero «éste era un caso excepcional, aquí había muchos sentimientos aflorando y creo que Morgan no podía demorarse un minuto más en hacer este tipo de viñeta» cuya intención era «hacer un reconocimiento a toda esa gente que se está volcando en esta tragedia».

Está convencido de que «este gesto» ha sido un acierto porque «ha generado una repercusión y el periódico se ha puesto también en primera línea».

En cuanto a la viñeta en sí, Morgan reconoce que «es muy especial» porque está hecha a color, no son personajes humorísticos, tiene un tono amable, simpático, pero es una viñeta trabajada, con muchos elementos».

Aclara que «están representados genéricamente» los cuerpos que trabajan en la extinción, porque «no puedes ponerlos a todos en un espacio tan chico», algo que no todo el mundo ha entendido en redes.

En cualquier caso, señala que «había que hacer esta viñeta» y no oculta su «sensibilidad personal» porque «durante un año y tres meses» trabajó en la creación de una publicación para la «prevención de incendios forestales» del Cabildo de Gran Canaria «en los que he tenido el honor de conocer en directo a la gente que se juega la vida».