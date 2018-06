«¿Y vas a limpiar el planeta? ¡Pues claro!»

Ocho años. Ojos azules. Pelo rubio. Voz atiplada y moviéndose como cola recién cortada de perinquén.

Yenedei era del grupo de los malos, de esos desalmados que se dedican a repartir basura por el planeta y, además, sin cargo de conciencia. Al otro lado de la red, se parapetaban los buenos, blandiendo sus garrafas adaptadas para recoger los desperdicios que les lanzaban los otros.

«Se me da bien reciclar», decía, mientras tiraba las botellas de plástico por encima de la red. «Lo hago en mi casa y soy muy bueno en eso. Pero aquí me ha tocado ser de los que manchan». «¿Y qué has aprendido hoy?», le pregunté. «Muchas cosas. A cuidar el agua. A reciclar. A limpiar la tierra... ¡ah! y a que tenemos que limpiarlo todos, no unos pocos solo», contestó entre brincos. «¿Y lo vas a hacer siempre?», insistí. «¡Pues claro!», gritó.

Ese fue el aprendizaje que se intentó inculcar a los 325 niños de los ocho centros de Primaria y Secundaria que, ayer por la mañana, disfrutaron en la Casa de la Condesa de Jinámar de las actividades que programaron instituciones y colectivos para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente.

Tambores, perejil, chapas... Miraras hacia donde miraras, todos, sin excepción, se afanaban en participar en alguna de las actividades que les ofrecían los 17 estands que se montaron en una explanada, rodeada de árboles. Y es que, ¿puede haber mejor escenario que la propia naturaleza para concienciar sobre la urgencia de cuidar el entorno?

Allí, los niños se movían de una enseñanza a otra, como peces en el agua. Y precisamente sobre los peces, sus clases y tamaños, trataba el taller Mucho más que pesca, que montó la Consejería del área del Cabildo, y donde los chiquillos incluso fabricaban y se llevaban una chapa alusiva.

Y del mar a la tierra, en pocos pasos, porque cerca de este estand se agolpaban más niños, ansiosos por aprender a plantar una semilla o a trasplantar un esqueje, «porque algún día tendré mi propio huerto», decía una de las estudiantes, al salir del puesto que montó la Concejalía de Agricultura, con el minitiesto de perejil que había plantado.

Y en tiempo de jugar, los juegos abundaron, incluso los de azar.

Así, el Servicio de Residuos del Cabildo colocó un estand en el que la estrella era una ruleta, con preguntas relativas al reciclaje de los desperdicio. Los pequeños jugaban con los imanes, con los que aprendieron a separar la basura por contenedores.

La Comunidad Bahá´i acudió con sus grupos prejuveniles y ocupó a los estudiantes con el taller Dinámicas para cambiar el mundo. Los niños crearon molinillos e imanes, y dejaron las huellas de sus manos y un mensaje sobre una sábana.

Y todo eso y mucho más ocurría mientras se escuchaba de fondo, a modo de hilo musical, una batucada espontánea e imparable a la que todos querían apuntarse. La organizaron miembros del Plan de Jinámar, que llevaron instrumentos de percusión fabricados con materiales reciclados.

Los niños aporreaban tambores que antes fueron latas de plástico de pintura, hacían sonar maracas creadas a partir de botellas también de plástico y tocaban todo tipo de instrumento, con los que pusieron ritmo de samba a la mañana.

Crecer en valores. La jornada estuvo organizada por la Concejalía de Medio Ambiente, con la colaboración de la consejería insular del área, cuyos representantes no faltaron a la cita.

«Éste es un día especial que hay que celebrarlo todo el año», aseguró la alcaldesa, Carmen Hernández, durante su recorrido por los estands. «Estamos viendo los trabajos de nuestros niños sobre cómo proteger el medio ambiente. Así se fomenta la concienciación en la sostenibilidad. Éste es el camino adecuado».

El consejero insular del área, Miguel Ángel Rodríguez, abundó en la idea, al afirmar: «La educación en valores es fundamental si queremos conservar nuestro planeta, si buscamos ser sostenibles y que las futuras generaciones puedan disfrutar de una vida sana. Tenemos que empezar desde pequeños a educarlos en todo, en gestión de los residuos, de la conservación de las plantas y de los animales. Y, sobre todo, a ser más solidarios entre las personas y a valorar lo que tenemos en nuestra isla, que es de una increíble riqueza y diversidad».

Rodríguez concluyó recordando que el Cabildo colabora con todos los ayuntamientos, en una estrategia insular: «Vamos de la mano para lograr el objetivo de educar a la ciudadanía en valores. Al margen de los colores políticos, nos unimos para crecer como seres humanos».