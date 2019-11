Y 44 años después de conocer a su amor, Cabrera da el pregón

Corría un 17 de noviembre del año 1975, día de San Gregorio. Agustín Cabrera caminaba por la avenida que conectaba la plaza de la iglesia del casco con el parque León y Joven -hoy parque Franchy Roca-. En aquella época se le conocía como el paseo de los enamorados, nombre que recibía gracias a historias como la de aquel día. Porque fue esa tarde, en ese lugar, cuando Agustín conoció al amor de su vida. Y hoy, 44 años después, cierra el círculo dando el pregón de las fiestas del barrio que le vio nacer, crecer, enamorarse y labrarse un nombre. Era su destino. Por ello, igual que nunca olvidará aquel 17 de noviembre de 1975, también quedará grabado en su mente la fecha del 20 de agosto de 2019. «Eran la seis de la tarde cuando entraron a mi local Servando González, concejal de Cultura y José Luis Macías, su asesor. Y sin calentar motores me preguntaron si quería ser el pregonero de las fiestas», detalla con brillo en los ojos el propietario del reconocido Salón Peluquería Agustín, en La Barranquera. Ni se lo intuía el bueno de Agustín, que solo pudo balbucear como respuesta: «¿Y por qué yo?».

Pues porque se lo merecía. El más de medio siglo como empresario en el barrio y los más de 40 años de compromiso con los colectivos vecinales en el mundo de las fiestas acreditan de sobra a este vecino que cuenta con experiencia en el terreno, pues con el pregón de hoy serán siete las veces que ha dado el pistoletazo de salida a distintos faustos de barrios teldenses. Aún así, Cabrera no dio el sí quiero a la primera, sino que necesitó media hora para procesar la dimensión del asunto. «Al final llegué a la conclusión de que no podía negarme a dar el pregón de las fiestas de la tierra donde nací. Además, lo vi como la ocasión perfecta para dedicárselo a todos los que hemos estado juntos durante más de cuatro décadas en las comisiones de fiestas y a los medios de comunicación», relata.

No es casual este afán de reconocimiento hacia los servicios de información, y es que el flamante pregonero también es el director del portal web Teldeenfiestas.com, ha colaborado con varias emisoras de radio e incluso realizó un programa en Gran Canaria TV, por lo que su vinculación con los medios es máxima. Aunque lo que le ha hecho un nombre en la ciudad han sido las tijeras. «Con 12 años, pantalones cortitos y engominado con el fijador antiguo, mi padre me ordenó que tenía que aprender el oficio, y así llevo 53 años de mi vida», desgrana Agustín Cabrera, que ha contado en su trayectoria con más de 20 empleados.

Espera estar a la altura en el discurso que expondrá esta noche en La Fraternidad, aunque no se mete presión. «Hasta los más preparados meten la pata, y sino mira el debate de los candidatos del otro día», bromea entre carcajadas. Aunque eso sí, advierte que este pregón no le va a quitar el sueño. «Estoy tremendamente orgulloso, pero para mi tiene igual de importancia cualquier barrio pequeño de Telde que San Juan y San Gregorio», advierte. «Siempre voy a estar con esas personas que no hacen otra cosa sino trabajar para que la gente se divierta, y no me dejaré desanimar por las críticas», asegura, ya acostumbrado a levantarse cuando ha caído. «He llorado por las fiestas porque nunca he estado preparado para el ridículo y cuando las cosas no han salido como he querido he sufrido mucho», reconoce.

Hoy será otra fecha de las que dejen marca en el sensible corazón de Agustín Cabrera. «Con pregonarle al santo de San Gregorio ya tengo mis aspiraciones cubiertas», desvela emocionado un hombre que, a veces en la sombra y otras como gran protagonista, pero que siempre ha estado con la ciudad, y que esta noche escribirá una de las páginas más importantes de su vida.