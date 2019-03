Vuelve el agua, y no será de la lluvia

Durante años los parques fueron un emblema de Telde y también una carta de presentación ante los demás, pero por eso mismo han servido para justo lo contrario, para medir, en su evidente y progresiva decadencia, las dimensiones del agujero por el que se sumió la ciudad en los años más negros de sus dos crisis, la endógena, la judicial y política, y la exógena, la económica. Así que ahora que el gobierno local está en la tesis de demostrar que esta nave, por fin, coge rumbo, no es descabellado pensar que se ayude, también, por qué no, de las fuentes para demostrar que la ciudad se mueve. Sea esa o no la intención, la concejalía de Parques y Jardines y la concesionaria del servicio, la empresa Imesapi, trabajan a destajo para que antes de que se baje el telón del mandato puedan haber devuelto a la vida a cuatro de sus fuentes, entre ellas a algunas de las más emblemáticas.

Este plan de rescate pasa por lograr que el agua, y no precisamente la de la lluvia, riegue otra vez estas piezas del atrezo urbano sin que, de paso, les provoque fugas en el otro maná, en el de los dineros, secuestrado hace años por planes de ajuste y deudas. El caso es que con estos pocos mimbres en el cesto, el edil del área, Abraham Santana, se ha marcado como reto, y con él, los técnicos municipales y los de Imesapi, recuperar de una vez por todas el acueducto que da nombre a la rotonda de Los Llanos, en la Avenida del Movimiento Ciudadano.