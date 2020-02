Varios de los afectados recibieron una llamada falsa de los juzgados

Hasta ahora son 15 las personas que han testificado como testigos denunciantes de las 86 víctimas que se han querellado contra Teresa Velázquez -son más los afectados, pero no todos han querido denunciar- por el engaño perpetrado en Arnao. Una mentira que la culpable preparó junto a su marido y su hermano, y que consistió en el ofrecimiento de inmuebles procedentes de embargos y vehículos de lujo que, en la mayor parte de los casos, nunca se entregaron a pesar del pago de la entrada por los mismos. Tres de estos afectados coinciden en que siguieron adelante con el negocio y no llegaron a reclamar el dinero porque durante la larga espera por las viviendas recibieron una supuesta llamada de los juzgados que les hizo recobrar la confianza. «Me tranquilizó el hecho de que desde los juzgados contactaran conmigo. Me dijeron que tenían el dinero para la subasta, que estaba consignado», relata una víctima que invirtió, junto a su padre, 9.901 euros. Esa calma se vio reforzada al día siguiente cuando el estafado llamó a ese mismo número y, de nuevo, le contestó alguien que decía ser funcionario de la administración de justicia.

Se utilizó el mismo modus operandis con, al menos, otros dos de los afectados. Aunque esas llamadas no sirvieron con todos. «Era una mujer, me pedía mis datos pero no me quería decir desde que juzgado me estaba llamando. Supuestamente era para firmar el remate final de la subasta», explica una damnificada que perdió 51.000 euros con el engaño. La mayoría de las víctimas coinciden en que el haberse enterado de este supuesto chollo a través de personas de confianza y la presencia de un abogado de prestigio -el letrado encausado, Antonio S.P.- fue lo que les llevó a dar el paso de confiar e invertir grandes cantidades de dinero para asegurar la adquisición de inmuebles y vehículos de alta gama por un precio irrisorio.