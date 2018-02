Una peluquería sin barreras

Los propietarios pidieron consejo a sus clientes para cubrir sus necesidades en el nuevo espacio

El centro pasó de dos pisos de aproximadamente 109m2 cada uno, a una sola planta de 120m2

Tal fue el recibimiento que se ríe al recordar que una de sus clientas pasó junto a su madre y, al ver la cola para entrar en la peluquería, le dijo «mira hija, todavía se vela en la calle, como antiguamente».

En general, el cambio les ha entusiasmado a todos. «Antes, cuando venía alguien con movilidad reducida teníamos que levantarlo a pulso para moverlo», explica Santana, señalando que a pesar de que atiende una media de 100 personas diarias, de toda su cartera solo 10 están en silla de ruedas. «Nuestra intención al hacer esto no era que todas las personas con discapacidad de la isla vinieran aquí, sino mejorar la calidad de los que ya lo hacen». No es una opción rentable, asegura, precisamente porque el dinero invertido no se amortiza si se tiene en cuenta el número de clientes con necesidades especiales de una peluquería, pero «cualquiera podría ser un familiar, o nosotros en un futuro, y si podemos ayudarles, por qué no hacerlo».