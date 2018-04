Una pasión que tiene sello propio

Más que las monedas o las postales, su mayor afición son los sellos. A pesar de que conserva pocos recuerdos de su infancia, tiene la vívida imagen de aquella primera estampa que lo cambiaría todo: «Recuerdo que mi padre, que fue director del instituto de Telde, abrió una lata que contenía unos sellos de las colonias españolas y encima del todo estaba el de un dromedario. Desde entonces ya no he parado».

Y es que del coleccionismo, explica, uno no se hace rico. «El que se dedica a esto es porque le gusta, no se puede ver como una inversión, porque te frustras y te puedes llegar a arruinar». En un mercado tan fluctuante, los ingresos cambian mes a mes, llegando a facturar más de 10.000 euros en uno y menos de 1.000 en otro, asegura, después de autofedinirse como un loco de las compras y confesar, entre risas, una frase que responde a todo aquel que le oferta algo: «Yo se lo compro, pero si no me lo vende, mejor».

Aunque no es habitual que tenga ejemplares de gran valor en su puesto de San Gregorio, Fernández-Simal cita algunos ejemplos que podría tener real valor económico, como una peseta de Franco de 1946 o los escasos sellos de la época de Mao Zedong, ya que al prohibirse el coleccionismo –una actividad «burguesa»– subiría su precio hasta un cuarto de millón de euros. «Lo que tiene la gente en sus casas no suele ser nada del otro mundo, aunque siempre es recomendable mirarlo». Sobre todo, explica, si está en buen estado de conservación.