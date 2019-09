Una firma deja a 400 alumnos sin 14.000 euros de subvención

La indignación de Rosa Delia González es tan grande como comprensible. Esta teldense es la presidenta del AMPA del colegio Padre Collado, de Lomo Magullo, y vicepresidenta del IES Valle de los Nueve, y fue la encargada de tramitar la solicitud en el Ayuntamiento de Telde de una subvención del Cabildo para ambos centros. Se trata de ayuda para actividades extraescolares de 7.000 euros cada una que afectaba a un total de 400 alumnos. El desconsuelo de Rosa Delia, quien ya posee experiencia en este tipo de diligencias, viene por la denegación de la beca por culpa de un error del Consistorio en la cumplimentación del genérico.

«Antes siempre habíamos realizado las solicitudes de las subvenciones en la Agencia de Extensión Agraria de La Pardilla y nunca tuvimos ningún problema. Pero en esta ocasión nos mandaron al Ayuntamiento y es la primera vez que nos la deniegan», relata González. Y todo por una firma. «La funcionaria que nos atendió nos dijo que el anexo tres, el de responsabilidad, no lo firmaba. Y eso que le insistimos que en anteriores ocasiones esta casilla ha ido siempre con la rúbrica. Pero ella nos aseguró que en el Ayuntamiento funcionan con firma electrónica», relata.

Y los temores de Rosa Delia se cumplen cuando el Cabildo desestimó en las listas preliminares la ayuda por la falta de la firma en el polémico anexo tres. «Volvemos a coincidir con la misma funcionaria y le comentamos lo que pasó, así que nos promete que el jefe del departamento se iba a poner en contacto con el Cabildo para solventar el error», cuenta. Aún estaban en tiempo y forma para presentar alegaciones y que el dinero destinado a ambos centros no se perdiera.

Sin embargo, el problema persiste y el Cabildo vuelve a denegar la solicitud por culpa del anexo de responsabilidad. «Volvimos a presentarnos en el Ayuntamiento y pusimos una reclamación, pero la respuesta que nos dieron es que habían tratado otro asunto y no el de las subvenciones», exclama con estupor Rosa Delia, sin entender la poca profesionalidad del ente público en un tema que afecta a 400 alumnos de dos centros teldenses.

«Me llamaron el lunes pasado (16 de septiembre) para decirme que iban a hablar con el concejal y que iban a presentarle un escrito al Cabildo, pero les contesté que ya no me creía nada. Me trataron con desdén como si no supiera y ahora estos niños se han quedado sin dos ayudas de 7.000 euros cada una», afirma.

Y, efectivamente, la única solución que ha dado el Consistorio es la de responder a la reclamación de esta responsable del AMPA del colegio Padre Collado y del IES Lomo Magullo, quien, a pesar de haber hecho todo lo posible por los alumnos de estos centros, no ha logrado superar las barreras administrativas y da por perdida la batalla. «Esperemos que no vuelva a ocurrir», suspira González. Ojalá que no.