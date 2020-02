Una carrera de 1.200 kilómetros para salvar el bosque de Tarkine

Hay quienes, con ayuda de plataformas, están acampados a lo alto de los árboles y otros bloquean las carreteras para que las maquinarias no puedan pasar. David Jiménez, en cambio, planta cara a los que quieren talar el bosque de Tarkine corriendo más de 1.000 kilómetros alrededor de Tasmania, la isla australiana donde se encuentra este monte. Él es un arbolista de 33 años que cambió su residencia en los Picachos para irse a vivir al otro lado del mundo. «Quiero visibilizar la atrocidad que se pretender cometer aquí. Gran parte de Australia está actualmente en llamas, por lo que ahora es más importante que nunca proteger nuestros bosques restantes, que es la sangre vital del planeta», clama el grancanario.

Esta es una guerra que viene de lejos. «Aquí en Tasmania siempre han habido luchas para proteger los espacios naturales, y se han ganado», comenta David, un activista muy concienciado con el medio ambiente que no ha dudado en meterse de lleno en esta batalla. Desde el año pasado se organiza una carrera de montaña en el bosque que están talando con el fin de recaudar fondos para intentar salvarlo. Ya el año pasado Jiménez participó en la prueba, pero en esta edición ha querido ir más allá. «Mi intención era correr desde Sídney hasta Melbourne, y luego a Tasmania, pero debido a los incendios no pude hacerlo porque con tanto humo es muy peligroso», explica. Cambió de plan y ahora galopa rodeando al completo la vigesimosexta isla más extensa del mundo. «Me quedo en casetas y también hay gente que me ha acogido, aquí todo el mundo está volcado con esta causa», amplía.

Un reto titánico de 1.200 kilómetros que comenzó el pasado 26 de enero y que tendrá como guinda la ultra trail benéfica de otros 65 kilómetros el próximo 13 de marzo. Más de un mes y medio corriendo y todo costeado por el propio David. «Lo hago todo con fondos propios. Dejo de trabajar para correr y el dinero que consigo recaudar va directamente a la fundación Bob Brown, que dedica su energía al completo a salvar el bosque», detalla. Su intención es que cada vez más gente conozca este lugar, reflejar la problemática y ganar apoyos para que termine creando un parque nacional en el Bosque Tarkine y así quede definitivamente a salvo. «Si no protegemos lo que queda, no podemos protegernos a nosotros mismos», concluye este isleño que se está dejando la piel por la naturaleza.