Una academia de elfos en la Hoya

Del terror a la magia navideña. La Hoya de San Juan abre sus puertas para ofrecer un cursillo acelerado en su escuela de Navidad. Pero no será sencillo obtener el certificado oficial, primero habrá que coleccionar los 10 sellos necesarios para estar a la altura de los duendes y elfos que cada año ayudan a Papá Noel y los Reyes Magos. La casona de El Cubillo ya no dará miedo como en Hallowen, desde hoy será un paraíso que ofrece a todos los enamorados de estas fiestas invernales atravesar un recorrido de fantasía en el que interactuarán y ayudarán a los 25 actores que participan en este evento a cumplir los sueños de los niños del planeta entero.

En su primera edición, la Asociación Cultural Arte Embrujado ha convertido esta inmensa infraestructura en la Casona de Navidad, una academia que expedirá certificados de ayudantes de la Navidad a los aventureros que consigan superar las 10 salas interactivas. En algunas tendrán que insertar las cartas de los niños en buzones de todo el mundo y en otras arreglar la maquinaría estropeada con la que se elaboran los juguetes. Trucos de magia, un planetario, pompas de jabón, espectáculos lumínicos y el propio Papá Noel como último eslabón de la escuela más navideña de la isla.

La entrada costará cuatro euros e irán pasando grupos de 15 personas como máximo. La actividad comienza a las 17.00 horas y no habrá hora de cierre. Hasta que no quede gente ávida de colaborar en que todos tengan unas fiestas a la altura, la Casona de la Navidad no cerrará sus puertas. Tampoco habrá barreras. Se trata de un evento para todos los públicos, sin limitaciones para las personas con movilidad reducida e incluso contará con personal que habla el lenguaje de signos. La integración es uno de sus platos fuertes. No en vano, los menores con riesgo de exclusión podrán visitar este punto mágico de San Juan gratis, y el acto de apertura estuvo protagonizado ayer por Gerardo Alonso, el hombre con síndrome de Down más longevo de España. Una Casona de la Navidad para todos.