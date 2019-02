Un receso salva ‘in extremis’ las horas extra para la Policía Local

Un largo y por momentos tenso debate, con alusiones de ida y vuelta sobre corrupción y mala gestión, una llamada a la reflexión de la alcaldesa y un receso de 10 o 15 minutos con los portavoces, propuesto por el edil de Policía, salvaron este viernes in extremis la aprobación de una modificación de crédito destinada al pago de horas extra a los trabajadores del Ayuntamiento, y, en especial, al departamento que más las necesita y usa, la Policía Local. El pleno dio así su visto bueno a habilitar otra bolsa para gratificaciones al personal municipal de 162.432 euros, como la que se aprobó en verano de 2018. Respaldaron el punto los partidos en el gobierno local (NC, CC y CCD), Más por Telde, PSOE y Ciuca. El edil no adscrito José Hernández se abstuvo, mientras que los tres del PP y la también concejal no adscrita y vinculada a Podemos, Esther González, votaron que no.

La modificación de crédito salió adelante, pero no fue fácil. La oposición cambió su posición inicial de rechazo, pero, eso sí, le puso condiciones al gobierno. Desbloqueó la partida, según explicó la alcaldesa, Carmen Hernández, a cambio de que el ejecutivo municipal dialogue más con los sindicatos para solventar las disfunciones producidas en 2018, notificar por escrito a los jefes de servicio el protocolo que han de seguir para conceder horas extra y agilizar el pago, si no al mes, al menos cada dos meses.

Así las cosas, se despejan las dudas sobre si se iba a poder garantizar o no la seguridad policial de cara a los carnavales. Los agentes locales ya se estaban negando a prestarse voluntarios para hacer horas extra. Una vez comprometidos los nuevos fondos, el gobierno confía en contar con los efectivos suficientes para los actos masivos que se avecinan.

Casi todos los grupos, que ya se habían negado en el pleno de enero a que se tratara por urgencia este asunto, habían manifestado este viernes su posición inicial de no respaldar el expediente o habían instado a que se dejara sobre la mesa. En general, coincidieron en los motivos: alegaron el malestar de los sindicatos por la manera en que se pagaron las horas extra en el segundo semestre de 2018, el incumplimiento del compromiso de abonarlas al mes (de hecho, aún se deben las de noviembre y diciembre) o las quejas de una parte del personal que se siente engañado porque trabajó fuera de su horario laboral con el compromiso de que se le abonaría y luego se le denegó.

El edil de Recursos Humanos, Agustín Arencibia, admitió esas disfunciones y explicó que las horas que no se han pagado son precisamente las que se otorgaron sin ajustarse al protocolo. Apeló a la responsabilidad y a que unos y otros dejaran de tirarse los trastos a la cabeza, pero, lejos de convencer a la oposición, la soliviantó. Solo la petición de un receso por parte del edil de Policía hizo volver las aguas a su cauce y logró que varios grupos variaran su posición. De hecho, Ciuca personalizó en Martel su cambio de voto.