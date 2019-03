G. Florido / Telde

No da muchas pistas. El pregonero del carnaval de este año, el humorista teldense Iván el Bastonero, solo avanza que tendrá su sello. «Será un pregón made in El Bastonero; cuando acabe nadie va a salir diciendo: ¿Y qué le pasa a Iván? ¿Me lo han cambiado? No, seré el de siempre». Y ser el de siempre implica, con el Bastonero, partirse literalmente de risa, que es justo lo que buscará esta noche con el público que se acerque al casco a ver el inicio de este carnaval dedicado al París de los años 20. A eso de las 20.30 se subirá al escenario de la plaza de San Gregorio, «una responsabilidad y un orgullo» para alguien como él que lleva a gala ser de Telde allí por donde va. Iván Macías Ramírez, que es como se llama, se crió cerca, en la calle Reyes Católicos, aunque ahora vive en Jinámar. «Será curioso subirme al escenario de una plaza por la que tanto corrí de niño». Anuncia sorpresas, algo de monólogo y humor.

Cuenta que cuando el edil de Festejos, Juan Martel, le hizo la petición, se la justificó así: «como en la capital el pregón lo dará Manolo Vieira, qué menos entonces que el de Telde lo diga Iván el Bastonero». Y eso bastó para que lo conquistara. «Manolo es un maestro, alguien a quien le tengo mucho cariño y admiración, y con quien he tenido el honor de actuar cuatro veces en el Chistera», apunta con satisfacción. «Si ya fue un sueño conocerlo, más lo fue poder trabajar con él», apostilla. Por cierto, aprovecha para explicar que lo de bastonero le viene de dos humoristas argentinos, Jorge Porcel y Alberto Olmedo, a los que Iván solía seguir y que entre ellos se llamaban bastoneros. El día que firmó el contrato con su primera productora le preguntaron si tenía apodo y les soltó ese. No en vano, así se llamaban mutuamente él y sus amigos.

Iván adora Telde y hoy asegura que se entregará a la tarea de hacerlo reír, lo que no impide que reconozca que no se siente profeta en su tierra. En 17 años de trayectoria en el mundo del espectáculo y del humor, ha recorrido todas las islas, pero se le resiste un poco Telde. «Fíjate que he actuado más en Tenerife que aquí, en Gran Canaria», apunta. Ahora anda de gira por todo el archipiélago con el grupo Los Puntales del Humor, de la compañía Gomera Producciones, en el que comparte cartel con Juanka (Juan Carlos Hernández), el de En Otra Clave, Baby Solano (Salvador Solano), y Don José (José Luis González), un humorista tinerfeño. Y anuncia que este verano darán el salto a la península para actuar en Madrid, Sevilla o Málaga.

Pero Iván el Bastonero tiene también casi a punto un espectáculo propio, Este cuerpo está basado en hechos reales, con el que confiesa en voz alta que tiene un sueño. «Mi ilusión sería poder estrenarlo en mi pueblo, en Telde, en el Teatro Juan Ramón Jiménez».

En todo caso, hoy toca carnaval y el pregonero animará a la gente a que lo disfrute con intensidad, pero con civismo. Lo dice porque sabe de lo que habla. «Si en mis años hubiera redes sociales, no sé donde estaría mi reputación», bromea, y sin embargo, aclara, siempre se divirtió sin broncas, con mucho buen rollo.