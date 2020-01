Un PGO para paliar el déficit de viviendas

Telde cuenta con un total de 46.458 viviendas para sus 102.647 habitantes. Es decir, 0,46 casas por persona, o lo que es lo mismo, menos de un inmueble para cada pareja de vecinos. De las cuales, y según un estudio realizado por la concejalía de Vivienda en 2016, 36.855 son hogares principales, 2.540 secundarios y hay nada menos que 7.062 casas vacías. «Y la situación ha ido a peor porque ha aumentado la demanda de viviendas y no se ha llevado a cabo ninguna promoción pública desde 2009», advierte Carmen Hernández, concejala del área y férrea defensora de una política centrada en hacer que se cumpla el derecho constitucional de que todas las familias tengan acceso a un hogar. «Para que Telde alcance la media de Canarias harían falta unas 1.500 casas, pero es que este número sigue siendo precario», puntualiza la vicealcaldesa.

Por ello celebra las posibilidades que le abrirá el nuevo Plan General que está previsto que entre en vigor en 2021 en Telde. Un planeamiento que sustituirá al obsoleto de 2002 y que permitirá habilitar más suelo para la promoción pública de viviendas. Aunque es competencia del Gobierno de Canarias, ya que es quien tiene que dispensar el dinero, los recursos y elegir a los adjudicatarios, el Ayuntamiento ya trabaja para poner todo lo que está a su alcance a la hora de facilitar que se dé respuesta a una demanda que urge. «Nosotros pondremos más suelo a su disposición e, incluso, nos ofrecemos a ser promotores ya que contamos con una empresa pública que se dedica a construir y rehabilitar como es Fomentas», recalca.

Actualmente, Telde cuenta con 6.900 viviendas públicas y Jinámar es el mayor parque de casas protegidas de toda Canarias. Aún así es insuficiente. «Hay más de 3.000 teldenses que cumplen los requisitos para acceder a una vivienda pública y que son potenciales demandantes de una casa de protección oficial, pero muchas de estas personas no van al registro ni se apuntan en ningún listado porque ven que desde hace ya más de una década que no se promueve nada. Sin embargo, estoy segura de que si mañana abrimos una lista para que se apunten todas aquellas personas que cobran menos de x euros y necesitan una casa, no es que acudan 3.000, sino que son 5.000 los vecinos que se inscriben», asegura Hernández.

Y en esta búsqueda de casas para los más necesitados, el nuevo PGO abre un panorama alentador. No en vano, Telde podrá ampliar el número de viviendas públicas y, al menos, alcanzar la media regional. Aún está por decidir la ubicación de este suelo que cambiaría a residencial, aunque desde el Consistorio se tiene claro los requisitos que deben poseer estos espacios. «Deben ser zonas donde haya dotacionales alrededor. Pero, sobre todo, tenemos intención de dispersarlo por la ciudad para que se favorezca la integración y la cohesión social. Evitaremos la masificación y no vamos a concentrar las viviendas de VPO -que pueden ser tanto de promoción privada como pública- en un mismo sector como se hizo en su día en Jinámar. Ese modelo urbanístico es el ejemplo de lo que no hay que hacer», explica la también diputada en el Parlamento de Canarias por NC.