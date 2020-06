Un desafío a la pandemia por su carrera

A sus 29 años, se encontraba en uno de los momentos más dulces de su carrera artística. Llevaba desde septiembre en México grabando Herederos por accidente, una serie que se estrenó hace un mes en Claro Video y en la que compartió elenco con actores latinoamericanos y españoles de reconocido prestigio como Michel Duval, Maite Perroni o Luis Miguel Seguí. Y aún le quedaba mucho por hacer en este país de Centroamérica. Tenía ambiciosos planes y una prometedora agenda para 2020 que la pandemia hizo saltar por los aires. «Es la primera vez que rechazo un proyecto, pero viendo cómo estaba la cosa por allí con la covid-19 no me lo pensé dos veces y me vine a la isla junto a mi familia», relata Horacio Colomé, un artista polifacético de Playa del Hombre que, aunque vive de la interpretación, también ha hecho sus pinitos como cantante o bailarín, entre otras muchas disciplinas.

Dijo no a su participación en la serie Sugar Baby, que se emitirá en Amazon y que siguió adelante con el rodaje a pesar de la grave situación sanitaria en la que se encuentra el país. Fue un tren que se le escapó, pero no se arrepiente viendo el transcurso de los acontecimientos. «La seguridad social mexicana no es como la de España y parece que allí no se están tomando muy en serio este problema», relata el teldense. Además, no se puede considerar que haya perdido, ni mucho menos, el tiempo durante su confinamiento en Playa del Hombre. «Aproveché para continuar mi formación con las clases online de la academia Centro del Actor, de Lorena de las Bayonas. Además, monté un estudio de grabación, estoy produciendo, escribiendo cortos, componiendo... Haciendo, en definitiva, lo que no podía hacer normalmente por falta de tiempo», explica este joven actor, que no se ha dejado llevar por el desánimo ante las consecuencias que ha tenido el coronavirus en su ambiciosa hoja de ruta.

Todo lo contrario, Horacio huye del victimismo e intenta ver el lado positivo de la cuarentena. «La gente se ha enganchado a las películas y las series, y está leyendo más. En España, el 93% de los actores no vive de la interpretación y yo que soy uno de los pocos que pertenece al 7% restante no puedo estar quejándome», añade, consecuente.

Y, consciente de esta posición privilegiada que se ha ganado con esfuerzo y tesón, no permitirá que nada, ni siquiera una pandemia mundial, le arrebate su sueño de triunfar delante de las cámaras. Es por ello que en agosto volverá a México, a pesar de que ahora mismo allí la covid-19 se encuentra en el pico de contagios, para renovar su permiso de trabajo. «Ojalá se pudiera hacer de aquí, pero es imposible. Así que si no quiero cerrarme la puerta que más frutos me ha dado. Tengo que volver», zanja Colomé, un teldense que se ha labrado un nombre en Latinoamérica a base de talento y desparpajo, y que dentro de un mes y medio desafiará al virus regresando al lugar donde hasta ahora más éxitos ha cosechado.