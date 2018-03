Un carnaval a favor del medio ambiente

Los alumnos del colegio León y Castillo, en Telde se han disfrazado hoy de cirueleros, manzaneros, naranjeros y otros árboles frutales. No es casualidad, el municipio celebra este fin de semana su carnaval y el centro, como cada año, ha querido realizar una cabalgata vinculada a los hábitos saludables y, en particular, a la defensa contra el cambio climático. «Esta es una actividad lúdica para crear conciencia no sólo dentro del aula sino también en la calle», explicó su vicedirector, Benito Galván.