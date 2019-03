Un cambio en las tuberías llevará un día más de agua a La Solana

La Solana tendrá que esperar para recibir agua de abasto los 365 días del año, pero el Ayuntamiento ha dado con una fórmula relativamente rápida para garantizar a sus vecinos al menos un día más de agua a la semana. Ahora solo les llega durante día y medio, por lo que, de fraguar esta iniciativa, les llegará durante dos y medio o tres.

El concejal de Aguas, Agustín Arencibia, explicó que el objetivo que se ha fijado la corporación local a medio y largo plazo es que estos pagos de las medianías de Telde, no solo La Solana, sino también García Ruiz o El Palmital, se puedan beneficiar como el resto del municipio de la producción de agua de calidad de la desaladora de Salinetas, que es la que abastece a toda la ciudad. Pero también avanzó que hasta tanto eso no sea así, y no lo será, mínimo, hasta 2020, Ayuntamiento y empresa concesionaria del servicio, Aguas de Telde, han ideado una alternativa que permitirá mejorarles un poco el abasto sin cambiar de proveedor, que son actualmente pozos de agua blanca en San Mateo.

Según apunta el edil, hoy por hoy no puede llegar más agua a este y otros barrios de medianías porque lo impide el tipo de conducción con el que en su día se hizo la conexión. Hay agua, pero la tubería que la suministra es pequeña y no admite más litros. Además, hay tramos en su trazado algo más complicados que dificultan el paso del líquido. Así las cosas, la intención del Ayuntamiento pasa por sustituir esos conductos por otros de mayor diámetro. Habría que actuar en tramos ubicados tanto en San Mateo, como Santa Brígida y Telde. Eso explica que La Gavia, pese a estar más lejos que La Solana de la desaladora de Salinetas, sí reciba ya un servicio continuo de abasto. Y es que el agua le llega de San Mateo y desde donde está ese proveedor, el líquido llega primero a La Gavia y luego baja a La Solana. Como no admite más capacidad, La Solana se ve privada de un suministro fijo.

La obra sería ejecutada por Aguas de Telde, la empresa de la que son copropietarios el Ayuntamiento y la entidad privada Canaragua, con cargo a la partida para inversiones que esta compañía mixta dedica anualmente a ese fin.

Con todo, el objetivo es que el abasto de La Solana proceda de la desaladora de Salinetas y para conseguirlo Aguas de Telde propone que se recurra al depósito con el que cuenta el servicio en Caserones, para luego bombear el agua hasta estas zonas de medianías del municipio. Solo habría que instalar sistemas de bombeo y comprobar si puede reutilizarse una conducción que ya existe y que atraviesa Hoya Niebla pero que está sin uso desde hace años. La obra exige una inversión, pero sería asumible.