Tufia tendrá saneamiento tras una inversión de 430.000 euros

En pleno siglo XXI, el núcleo costero de Tufia no dispone de red de saneamiento para el casi centenar de casas. Los vecinos llevan más de dos décadas solicitando su instalación, pero hasta ahora no habían tenido éxito. Como ni el Ayuntamiento, ni el Cabildo escuchaban sus demandas, los propios residentes habían previsto elaborar el proyecto. Sin embargo, en esta ocasión desde la Concejalía de Aguas, que dirige Agustín Arencibia, le ofrecieron que la empresa Aguas de Telde podía confeccionarlo. El boceto fue presentado semanas atrás a los residentes en un acto donde estuvieron la alcaldesa, Carmen Hernández, el edil Arencibia, y el gerente de la empresa, Gustavo Gómez. Los habitantes deberán decidir si se acogen o no a la propuesta municipal, aunque la mayoría está dispuesta a pagarlo.

El proyecto contempla la realización de 28 pozos y 115 acometidas, además de la instalación de 2.798 metros lineales de tuberías de PVC de diferentes diámetros con lo que se pondrá fin a los pozos negros y los problemas derivados de la inexistencia de una red. Todas las acciones se harán conforme a la legislación vigente. La inversión de la obra la tendrán que abonar los residentes, aunque desde el consistorio se han comprometido a estudiar posibles colaboraciones y conseguir fondos supramunicipales para disminuir el gasto, además de ofrecer facilidades para que el coste se pueda fraccionar y cobrar a través del recibo del suministro de agua.