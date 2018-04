Telde, en la lucha contra la esclavitud infantil

Junto a los toboganes y juegos infantiles del parque de San Juan se erige la escultura en recuerdo de Iqbal Masih, el pequeño que tras denunciar la explotación que, como él, sufrían muchos menores pakistaníes, fue asesinado por la mafia de alfombras de su país y se convirtió en símbolo de la lucha contra la esclavitud infantil. Este fue, un año más, el escenario del acto conmemorativo que celebró el Ayuntamiento de Telde para contribuir a la lucha contra esta lacra en el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. «Con todos los avances del mundo moderno, parece mentira que siga existiendo, por eso para no nosotros es tanto un reto como una obligación», aseguró la alcaldesa Carmen Hernández.

En el acto también estuvo presente Lancy Dodem, que no sólo es embajador de la Fundación Vicente Ferrer, sino el primer niño apadrinado por esta ONG. Hijo de un intocable, la casta más pobre dentro de la sociedad hindú, quiso apelar a la conciencia de los ciudadanos para realizar un consumo ético y responsable en un evento que considera «necesario» para seguir recordando que aún existen menores que no tienen acceso a la educación ni derechos. Además, hizo hincapié en la importancia de ser «agradecidos» y «solidarios» en nuestro propio país . «La primera que vez que vine a España –recuerda Dodem– me sorprendió que la gente no solía sonreír, a pesar de tenerlo casi todo».

Un grupo de representante de estudiantes de los institutos José Arencibia Gil, José Frugoni Pérez y Jinámar participaron con la lectura del manifiesto institucional del Ayuntamiento. Fueron ellas quienes, además, realizaron la ofrenda floral a la figura de Iqbal Masih, en representación a los más de 218 millones de menores que aún sufren la esclavitud en el mundo.