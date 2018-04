Solo un inscrito en el ciclo de FP con más ofertas de trabajo en Telde

Está visto que en Telde la demanda y la oferta de empleo no hablan el mismo idioma. Las empresas necesitan montadores de muebles pero esa sirena no llega a los oídos de los que buscan un trabajo. Que se lo pregunten si no al equipo docente del Instituto de Educación Secundaria (IES) Fernando Sagaseta, en Jinámar. Pocas veces una oferta educativa tiene tanta empleabilidad y se ajusta tanto a la demanda empresarial. Allí tienen abierto el plazo de matrícula para el ciclo formativo de Técnico en Instalación y Amueblamiento en madera. Acaba este viernes, pero solo hay una persona inscrita.

Laura Lorenzo Alonso, una de los seis profesores encargados de esta formación en el centro, tiene una teoría para explicar esta falta de interés. «Puede que la gente asocie este ciclo con la imagen estereotipada de aquel carpintero de antes, con el lápiz sujeto en la oreja y un dedo menos», sostiene. «Y es verdad que ese perfil de profesional de la madera tiene cada vez menos sitio en el mercado». Pero es que, según aclara, la formación que reciben los alumnos en las 2.000 horas de este ciclo de dos cursos es mucho más completa y adaptada a los nuevos tiempos y a los recursos tecnológicos con los que ahora cuenta este sector. «Y este perfil que te digo sí que tiene demanda, y la prueba es ese estudio» que encargó el Ayuntamiento.

«Damos teoría, más en el primer curso que en el segundo, pero es una teoría siempre aplicada, de tal forma que las personas que obtienen este título salen de este centro con los conocimientos necesarios para diseñar un mueble, fabricarlo y montarlo», apunta. Se les enseña a manejar programas informáticos, a trabajar en 3-D (tienen una impresora 3-D), a llevar ese diseño a las máquinas y darle forma, y luego a montarlo. «Y no solo aprenden a instalar un mueble, son capaces de montar una cocina entera o de colocar un parqué, puertas, ventanas, revestimientos de paredes...». De aquí salen «con un dos en uno».

Este año cuentan con 11 alumnos en el primer curso y otros 14 en el segundo. El día del reportaje no estaban la mayoría del segundo. Por esta época ya están haciendo prácticas en empresas del sector ubicadas en la zona. Pero también los aprovecha la propia consejería para dotar a los centros de mobiliario. Sin ir más lejos, hace nada fabricaron y luego colocaron tres pérgolas en el IES Juan Pulido Castro, en Arnao, o montaron una cocina para un aula enclave de otro centro escolar.

La demanda existe, la oferta formativa también. Solo faltan alumnos.