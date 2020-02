Solo un afectado de la macroestafa cree que el abogado es culpable

Incluso van más allá: «Nunca me sentí engañada por él, creo que no sabía lo que estaba haciendo esta señora», asegura la segunda denunciante que coincidió con el letrado acusado. Sin embargo, un tercer afectado sí que opina que el abogado era consciente. «Si un profesional presta servicios a una sociedad, lo mínimo es preocuparse si el negocio es legal. Debe saber como funciona, y más cuando son temas de embargos», sostiene. Hoy continuará su causa, la del abogado, que es la única abierta después de que los otros tres implicados admitieran su culpa en esta macroestafa.

Vehículos de alta gama como gancho y más perjudicados que no han denunciado

En buena parte de sus relatos, los testigos denunciantes coinciden en admitir que una de las razones que les llevó a fiarse de Teresa Vázquez, además de toda la documentación relacionada con embargos que les mostraba en sus reuniones con los perjudicados, es que la culpable cumplió en la venta de vehículos de alta gama. Creen que era su modus operandis, ofrecía coches de lujo, principalmente de la marca BMW, a sus clientes potenciales a buen precio, y cuando comprobaban que se cumplía la transacción favorablemente, procedían a ingresar por transferencia importantes sumas de dinero por la entrada de unos apartamentos que no existían. Además, y aunque la causa recoge a 86 afectados, según el testimonio de varios de los siete declarantes de ayer, son más las personas que cayeron en la trampa y que por diferentes motivos no han querido denunciar. «Sé de otros casos. He conocido a gente que por vergüenza, por haber pagado dinero en negro, e incluso por tema esotéricos no han querido denunciar», cuenta uno de ellos, dejando en el aire que esta macroestafa podría ser mayor.