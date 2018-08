«Solo el realojo nos da garantías»

G. Florido / Telde

Llegó la hora de la verdad para los afectados por la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria. En 2001 un Plan Director hecho en Madrid pintó de negro el futuro de tres barrios de Telde, Ojos de Garza, La Montañeta y Caserío de Gando. 4.000 almas supieron entonces que estorbaban para construir la tercera pista del aeródromo insular. Llevan 17 años de lucha, fatigosa y desesperanzadora, para exigir que les reconstruyan las casas en otro sitio, y ahora están más cerca que nunca de conseguirlo. Pero falta un paso. Que lo pida al menos un 60% de los perjudicados. Es la primera vez que los 882 propietarios de las viviendas afectadas tendrán su destino inmediato en sus propias manos: o el realojo a Montaña Las Tabaibas o la indemnización.

A Margarita Alonso, portavoz de los vecinos, no le cabe duda. «Hay que llegar al 60%», insiste, y es ahora el momento de que los dueños lo pidan formalmente. «La reposición nos da una garantía de futuro, con independencia de que los propietarios ya sean herederos y vivan en otra parte. La vivienda es lo más seguro. Esperar al final para que Aena les indemnice por la vía ordinaria, pura y dura, es la peor condena».

«Las expropiaciones de Aena son de lo peorcito que te puedes tirar a la cara. De lo peor», señala, justo antes de recordar que ya en 2010 Aena encargó un estudio con tres tasadoras para calcular el valor de las casas de Ojos de Garza en relación con otras similares de barrios del entorno y sin cargas y que el resultado fue desalentador. «Había casas valoradas muy por debajo de los 100.000 euros, pero muy por debajo... ¿qué se compra un vecino con ese dinero?».

Por eso le preocupa que los afectados estén bien informados antes de tomar una decisión. El Ayuntamiento y el Gobierno canario abrieron una oficina con ese fin en La Mareta hasta el 31 de julio pasado, pero la intención de las instituciones es seguir con esa tarea en septiembre y reabrirla, anuncia Alonso. El reto ahora, advierte, es llegar al máximo de los vecinos. La propia plataforma pondrá de su parte. «Un grupo de compañeros ha decidido formar un equipo de trabajo para ayudar en esa tarea».

«Les digo que se lo tomen en serio; les doy la razón cuando se sienten decepcionados e incluso engañados, porque llevan años esperando, pero esta vez va en serio y Aena nos impuso que seamos, mínimo, un 60%», prosigue. «Les pido que se informen, que busquen la información oficial, que no se fíen de nada de lo que se les diga, que no se dejen llevar por nadie, ni por mí, que miren la información oficial y que tomen decisiones».

Alonso está convencida de que al final llegarán al 60%, pero, aunque lleguen, le preocupan los indecisos, los que no le vean ahora la urgencia. «Los que no vean que esto de verdad es ya un paso decisivo, una vez se cierre el plazo, quedarán fuera. Y no podrán reincorporarse». Aclara que esto será así no por capricho, sino porque solo se comprarán los terrenos necesarios para los vecinos que deseen ser realojados. Desde el momento en que empiece todo ese proceso, advierte, no habrá marcha atrás.