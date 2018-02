Solidaridad a golpe de tijera en Jinámar

Gómez apunta otra de las satisfacciones de esta colaboración con la RSP es que se enseña a los beneficiarios no sólo a recibir, sino también a dar y a valorar ese intercambio. «A veces se acomodan en el ‘no tengo, no puedo’ y de esta manera se les incita a moverse por un recurso que es accesible», afirma. «Luego se animan y terminan haciéndose hasta una limpieza facial».

Y es que el método de trabajo no dista mucho del de una peluquería al uso. Semanalmente, Gómez organiza los horarios y los traslada a la RSP para que los beneficiarios puedan pedir cita. Allí se encargan de repartir bonos personalizados para cada individuo que deben presentarse junto al DNI para beneficiarse de los servicios gratuitos. «Ofrecemos lo principal», explica Gómez, «cortar, peinar, manicura, pedicura y depilación; el color es necesario, pero cobramos una cantidad simbólica para ayudar a la compra del producto si se tiene una entrada económica, aunque sea baja».

«Verme arreglada me da más animos»

Un cliente más. Después de haber pasado por las manos de una alumna, Ángela trae a su hija de 15 años. Es el único sitio, admite, donde puede permitirse arreglarse un poco. Lo mismo le sucede a Josefa, que mientras se hace unas mechas explica que éste le parece un proyecto «magnífico», y que está «flipando» con los resultados.

Rosamary, por su parte, hace ocho meses que salió de su segunda operación de cáncer, pero su cara refleja optimismo en las manos de Yliana. «Parece que verte arreglada te da más ánimos, y tienes ganas de pintarte y de salir», afirma. La joven aprendiz, que continúa con el tinte, coincide: «Tú ves cómo las clientas se van contentas y sientes que estás ayudándolas». Su compañera Michaela añade: «yo vengo de Uruguay y me era muy difícil conseguir modelos; con esto no he tenido que preocuparme y hago una buena acción».

Todos ganan. La iniciativa lleva apenas un mes en marcha y ya ha tenido una gran acogida. Inma Gómez confiesa que ha notado el cambio de actitud en el alumnado, que no hace distinciones: «se implican y esperan a los nuevos modelos con ilusión». Sin embargo, admite que no siempre son conscientes de la ayuda que suponen, por lo que hacen hincapié en la idea de que «no es solo un corte gratis, hay un objetivo detrás».