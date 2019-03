«Si hay dudas razonables, deben resolver a favor del acusado»

De nuevo, acusaciones y defensa del juicio por el crimen de La Higuera Canaria dedicaron toda la mañana de este lunes a intentar convencer al jurado en sus informes finales de que el acusado Víctor de Alejandro Suárez cometió un asesinato –los abogados de la familia– o un homicidio –fiscal y la letrada del procesado–, en una vista que ya está solo pendiente del objeto del veredicto y su posterior deliberación.

Este lunes fue la abogada Mercedes Medina la que insistió en que su cliente era culpable de la muerte de Mónica Garrido, pero no con los condicionantes que consideraron las acusaciones particulares: «No hubo asesinato, alevosía, ni ensañamiento, ni eran pareja, solo amigos como ha quedado demostrado. Es cierto que pueden haber dudas razonables, pero por eso, deben de resolver a favor de acusado», manifestó a la sala invocando el principio del in dubio pro reo, la regla de valoración de la prueba que determina que en caso de duda, ha de resolverse a favor del acusado. «No podemos condenar a alguien por hipótesis así que les pido –manifestó dirigiéndose al jurado– que elaboren un veredicto basado en pruebas ciertas y no en especulaciones sin base probatoria», declaró.

La letrada pidió para su cliente dos años y seis meses o cinco años en base a si se consideran las circunstancias modificativas muy cualificadas o simples.

El fiscal Miguel Portell planteó una tesis con similitudes, y volvió a considerar que la muerte de Mónica Garrido en la Nochebuena de 2017 como un homicidio «y provocada por un ataque en el que la primera cuchillada en la tráquea fue la que acabó con su vida». Luego, consideró que «entre los dos había una amistad y esto se desprende del testimonio de la mejor amiga de la fallecida, que ha sido la única testigo directo de los hechos», manifestó. «Se conocieron en verano e intentaron algún tipo de relación, pero no salió y el acusado nunca lo entendió». También insistió en que «no ha quedado acreditado que el acusado tuviera un plan para acabar con la vida de la mujer ni que ella tuviese limitada su capacidad de defensa. El ataque se produjo cara a cara y en movimiento». Portell volvió a pedir 12 años de prisión.