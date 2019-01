Se busca hit musical... y es teldense

Porvenir, ese es el tema con el que ganó Taxe la primera edición de un concurso nacional de canciones del mismo nombre y ese puede ser, quién sabe, el próximo hit musical del 2019. Lo compuso un teldense, Tanausú Xerach Benítez Santana (de ahí lo de Taxe), un apasionado de la música de 39 años y de El Calero que superó a otros 131 participantes de toda España que optaban al premio del certamen convocado por la plataforma A base de música. El veredicto es del 30 de diciembre, de hace nada, pero la organización ya ha puesto toda la maquinaria en marcha para darle recorrido a la canción compuesta por Taxe. Anuncia un casting de cantantes del 1 al 28 de febrero para grabar Porvenir.

No es la primera vez que Tanausú se presenta a un concurso así. Ya lo había intentado hace tres años cuando el equipo de La Voz, de Antena 3, se trasladó a Canarias a la caza y captura de concursantes talentosos. No tuvo suerte, o quizás sí, porque de aquella experiencia, por circunstancias personales, acabó haciendo las maletas e instalándose en Madrid, donde trabaja de auxiliar sanitario hasta que la música, puede que con el trampolín de Porvenir, le permita dedicar todo su tiempo a componer.

Y es que Taxe tiene claro que, aunque disfruta cantando, lo que más le gusta es crear canciones. Es más, una de las razones por las que se presentó a Ese es el tema es que es un talent sin show, donde lo que se priman son las canciones, no los cantantes. «Creo que los concursos que vemos en la tele están más centrados en el espectáculo y en el protagonismo del jurado que en el propio concursante», se explica. «Me sedujo la propuesta de esta plataforma porque defienden el sentido romántico de la música, apuestan por la canción de autor». Tanausú no comparte la tendencia actual de la «industrialización de la música». «A mucha gente joven le preguntas por Pablo Milanés y no tiene ni idea, o por Braulio, un icono en Miami que, por ejemplo, aquí no se valora como se debe». Por lo pronto, Porvenir viene avalada por un jurado formado por reconocidos compositores españoles, como Esmeralda Grao, que ha escrito letras y cantado con Serrat, Malú, Sergio Dalma, David Bisbal o Nacho Cano, o como Juan Mari Montes, autor de cerca de 500 canciones que han interpretado desde Ana Belén a Miguel Bosé, José Mercé, Loquillo o el grupo Cómplices, con más de 50 temas suyos.

Cuando Taxe ganó le dieron dos opciones: o grabarle un cd con el tema o promocionar la canción en sí con otros cantantes. Y él lo tuvo claro, se decantó por lo segundo. «Yo no tengo todos los registros de un buen cantante, lo mío es componer, que alguien grabe mis temas y me rente para vivir de mis canciones, tiempo tendré de grabar mi propio disco». Por lo pronto, la organización del concurso ya le ha pedido otras letras suyas y se las están moviendo con gente de la música actual.

Tanausú está muy ilusionado. Lleva muchos años, desde los 13, detrás de ese sueño. Aunque ejerce de auxiliar sanitario, también estudió piano y guitarra flamenca, y ha tocado mucho folclore, con Entre Amigos y con la Parranda Taror. También solía acompañar a la guitarra a músicos cubanos en locales de Gran Canaria. Ahora en Madrid solo compone, pero a ratos. Su reto es poder hacerlo a tiempo completo. Todo está por venir.