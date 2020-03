Santa Rita sigue de guardia

Está aislada, en una zona como de paso, a medio camino de ningún sitio y de todos. Sin embargo, arrastra devociones. La iglesia de Santa Rita, de 1969, en las afueras de Ojos de Garza, no cierra ni con el coronavirus. Otras parroquias se han apuntado al encierro general en España, pero este templo no porque no puede. No ahora. Al menos para los cristianos, esta virgen es la abogada de los casos imposibles y de las enfermedades, y hoy más que nunca, con la que está cayendo, un refugio de fe para los que buscan consuelo y fuerzas que les ayuden a resistir esta pandemia y sus efectos. El confinamiento hace mella y se ha reducido la presencia de fieles. Pero llegan. Las velas encendidas a la Virgen son las huellas de su presencia.

Puede estar abierta porque lo permite el real decreto por el que se declaró el estado de alarma, en cuyo artículo 11 hace una referencia explícita a la asistencia a los lugares de culto. No los clausura, pero sí pone condiciones a los que los visiten. En ningún caso pueden formar aglomeraciones y, por el momento, aquí tampoco se forman. Para empezar, el Obispado ha suspendido las eucaristías presenciales. Sin embargo, ese mismo decreto no incluye la visita a los lugares de culto entre los desplazamientos permitidos. Sea como sea, lo cierto es que la gente sigue llegando hasta aquí, de forma furtiva o no, y suele venir en soledad, a orar, a pedir o a pagar promesas. Encienden velas o escriben sus peticiones o deseos en papeles que luego dejan en una bandeja a los pies de la peana sobre la que descansa la imagen de esta santa monja de origen italiano, que vivió a caballo entre los siglos XIV y XV. Estos días, precisamente, tampoco faltan.

Así las cosas, la única incidencia que ha tenido el coronavirus en esta parroquia es que ha recortado horarios. Abre de 08.00 de la mañana a 22.00 horas. Y también que ha pedido a los fieles suspender la tradición de tocar o besar la parte inferior de la elaborada peana de la Virgen. Coronavirus obliga.