Rosa Vega: «Las mujeres están muy expuestas en la Casa de la Juventud»

La iniciativa de la concejalía de Igualdad, encabezada por Jonay López, de aumentar el espacio y el horario de atención a las víctimas de violencia de género ha sido aplaudida por unanimidad, incluido por Unidas Podemos. Sin embargo, el lugar escogido para dar este servicio sí que ha generado controversia. Desde el pasado mes de agosto, el Ayuntamiento de Telde ha estado ofreciendo asistencia a las mujeres y menores víctimas de violencia de género en la Casa de la Juventud de San Gregorio, para así reducir la lista de espera de estas personas en riesgo que demandan una ayuda urgente y, además, ampliar tanto el horario como el espacio donde recibir asistencia. Hasta entonces, este servicio solo se realizaba por las mañanas en la concejalía de Igualdad.

Y aunque Jonay López asegura que esta ampliación del emplazamiento cumple con los requisitos de intimidad y seguridad necesarios para el correcto tratamiento de las mujeres, Rosa Vega, concejala en la oposición de Unidas Podemos, niega la mayor. «Hemos pasado por la zona y puedo confirmar de que se trata de un lugar muy desafortunado. Está muy visible, y desde la farmacia que hace esquina -farmacia Arencibia Tost, de la calle Navarra- se puede ver perfectamente el cartel que informa de que ahí se atiende a las mujeres maltratadas», detalla Vega. Para ser exactos, lo que anuncia dicha placa es lo siguiente: Actuación para el desarrollo del Sistema Social de Prevención y Protección Integral de las Víctimas de Violencia de Género en la isla de Gran Canaria para el año 2019. Proyecto: «Servicio de Prevención y Atención Integral a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género».

Además, el problema viene, a juicio de la concejala del partido de izquierdas, de la exclusividad del servicio que allí se ofrece. «En este nuevo espacio únicamente se trata a mujeres en peligro, no se realizan otras actividades como puede ocurrir, por ejemplo, en el Centro de la Mujer. Todo el mundo sabe a qué va la víctima a ese lugar y eso no puede ser», razona la política, que va más allá: «Yo como mujer, si tuviera que acudir por haber vivido una situación tan horrible y traumática como es la de la violencia de género, y tengo la valentía de ir a solicitar ayuda, el estar tan expuesta me pararía los pies por miedo que me pudiera ver mi agresor y porque a nadie le gusta estar en boca de todos», expone Rosa Vega. «Eso sí, no digo que la mujer se tenga que esconder, ni mucho menos. Pero las instituciones deben ofrecerles todas las facilidades para que ellas puedan sentirse seguras cuando toman una decisión de este tipo», puntualiza.

En cualquier caso, y a pesar de su crítica, la concejala de Unidas Podemos felicita la iniciativa de la concejalía de Igualdad de utilizar una partida presupuestaria de 257.000 euros proveniente del Cabildo para este fin, así como el servicio que los profesionales ofrecen en la Casa de la Juventud: «Aplaudimos la idea de Jonay López para que las mujeres puedan ir también por las tardes. Había casos de víctimas que tenían imposible acudir por las mañanas por el trabajo y ya no tienen ese problema. Además, me dicen que el trato de la psicóloga y de la trabajadora social es muy bueno», elogia Vega. Pero al mismo tiempo se hace eco de las quejas recibidas: «He escuchado comentarios que van en la línea de lo que expongo, de que el sitio no gusta. Hay millones de lugares mejores donde se podría haber dado este servicio», insiste la concejala de la oposición.

Sea como fuere, este servicio, ofrecido por medio de Gestel y a través de un equipo anexo al Ayuntamiento formado por una trabajadora social, una educadora social y una psicóloga, se seguirá impartiendo hasta el próximo 31 de diciembre en la Casa de la Juventud, por las tardes y hasta las 20.00 horas.