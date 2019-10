Reconocimiento nacional para una ‘Ciudad Cero’

La Fundación Mapfre ha otorgado la denominación de Ciudad Cero a Telde por estar integrada en el grupo de municipios españoles de tamaño medio «que muestra un registro muy bajo en el periodo 2014-2017 de fallecidos en accidentes de vías urbanas», según recoge la carta recibida por el Ayuntamiento el pasado mes de febrero por parte de su director. Las excelentes estadísticas que muestra la ciudad en cuanto a mortalidad en sus carreteras le ha llevado, junto a otras 14 ciudades, a ser utilizada de ejemplo para el resto del territorio nacional. «Se quiere conocer las políticas de seguridad vial y movilidad sostenible destacables por su baja letalidad con el fin de entender los cambios que han podido contribuir a los registros de accidentes, así como a encontrar pautas que permitan replicar este éxito en otras ciudades españolas», amplía el escrito.

Un reconocimiento que ha tenido su punto álgido en 2018, ejercicio en el que no se ha registrado ninguna sola muerte por accidente de tráfico en Telde. Por ello Trafic, feria internacional dedicada a la gestión de la nueva movilidad segura, galardonará al municipio por ser una de las ciudades de más de 100.000 habitantes que no han tenido ningún fallecido por accidentes de tráfico en dicho periodo de tiempo. Lo hará en el Congreso Nacional de Movilidad de Trafic 2019 con el Premio Visión Zero Municipal.

Se trata de dos reconocimientos a nivel nacional que solo comparte con Elche, puesto que el resto de ciudades premiadas no repiten en ambas listas que dieron a conocer tanto Mapfre como Trafic. Una puesta en valor de la que tanto Agustín Arencibia, concejal de Seguridad Ciudadana, y Félix Ramos, jefe de la Policía Local de Telde, se muestran muy orgullosos. «Antes se daban unos cuatro o cinco fallecidos al año en nuestras carreteras, pero gracias a las medidas impuestas ahora la estadística es muy diferente», celebran. «Tenemos una satisfacción enorme de conseguir un objetivo fundamental», incide el edil de Nueva Canarias. «Nuestro reconocimiento es no tener fallecidos. Merece la pena todo el esfuerzo realizado», celebra Ramos. Y no es para menos, porque se ha conseguido que Telde sea una de las ciudades más seguras al volante en España.