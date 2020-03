Recibir la ayuda extraordinaria, su última esperanza

Las ayudas extraordinarias anunciadas por el Ayuntamiento es la única esperanza por muchos vecinos que se ven sin trabajo por tiempo indefinido, con una familia que mantener y sin saber qué hacer para tener cubiertas sus necesidades básicas. Es el caso de Amanda Cruz, quien vive en La Herradura con su padre, enfermo, y su hijo de 12 años. «El único dinero que entra en casa son los 430 euros de mi padre, pero ya solo el alquiler son 350 euros y, además, hay que pagar luz y agua. No nos da para comer», exclama con impotencia.

Lleva en esta situación dos años, pero al menos antes podía trabajar limpiando casas o cuidando de mayores. Pero la cuarentena ha cortado toda posibilidad de que Amanda encuentre empleo. «Mi padre padece una enfermedad crónica en el pulmón y tiene que estar 10 horas con oxígeno al día, y encima no podemos acceder a la ayuda del Gobierno de 120 euros», relata desesperada. No cumple los requisitos de esta medida especial porque el menor no estaba en un comedor. «Me pedían más de 50 euros y los poco que entra en casa va para comida. No me lo podía permitir», detalla Cruz.

Por eso, ahora la única opción de que esta familia sobreviva con lo básico a este confinamiento es obtener la ayuda económica extraordinaria que ha lanzado el Consistorio para estos casos. Con sus ingresos, a esta familia le corresponderían 532 euros según el baremo establecido en las bases, pero Amanda no lo ve claro. «Soy usuaria de Servicios Sociales pero ahora llamo y no contestan», advierte. Es la consecuencia del colapso de un área a la que le espera una cantidad ingente de trabajo estas semanas.