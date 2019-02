Re-creando inclusión en La Herradura

Imagine un recreo cualquiera en un instituto cualquiera. Voces, gritos, risas. A veces discusiones. Bocadillos, refrescos o zumos. Grupos. Por género, o por edades, o por vecindad, pero a menudo separados. Chicos y chicas apartados. Diversión a ratos. Confidencias. Soledad. Aburrimiento. Pero no, no en todos los institutos la estampa es la misma. En el de La Herradura no. Aquí podrá ver a Nayara Zurita con su escaparate de libros desplegado en un banco del patio y recomendando novelas y ensayos. O a Carolina Sánchez y a Belinda Hernández enseñando coreografías de baile en la sala de juntas. A Pablo Alemán, el profesor de Lengua, entreteniéndose como uno más con curiosos juegos de mesa en la ludoteca. Si es viernes tendrá que cuidarse de que las chicas del fútbol femenino que ha impulsado Joseline Pérez no le den un balonazo. Y los alumnos del Aula Enclave ya no funcionan como un ente aislado. Juegan integrados con otros compañeros del centro.

En el IES Lomo de La Herradura se van al recreo, como en todos, pero aquí lo aprovechan. Se divierten, sí, pero se divierten con tino, sacándole partido al tiempo de ocio para aprender y, sobre todo, para relacionarse mejor, para mezclarse, para incluir al que no es igual, o al que está solo. Ese fue uno de los objetivos por los que nació Recre-ando, fruto de las ideas de una parte de los alumnos a los que se les ocurrió llenar sus recreos de actividades hechas e impulsadas por ellos mismos. ¿Cómo? Con talleres de lectura, o de baile, partidos de tenis de mesa o de bádminton, sesiones de visionado de Anime, ajedrez o diseño e impresión en 3-D.