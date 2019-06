Ramos afirma que no se siente «seguro» en una alianza con NC

El líder del PSOE en Telde, Alejandro Ramos, da un paso al frente y defiende la necesidad de que su partido se haga, por primera vez en la democracia, con la Alcaldía de la ciudad. Y dice que esa pretensión no tiene nada que ver con una legítima ambición. Al fin y al cabo, los socialistas, así lo reconoce el propio Ramos, están «ante una oportunidad histórica» fruto de unos resultados también históricos, con 6 concejales y más de 9.000 votos. La necesidad que tiene el PSOE de asumir la Alcaldía guarda relación con la convicción de los socialistas de que solo así podrán garantizar la estabilidad de un gobierno de futuro para Telde. «Yo no me siento seguro gobernando con NC», apunta Ramos, que saca a relucir el motivo de su salida del ejecutivo local en diciembre de 2016, cuando la alcaldesa le quitó, afirma, una de sus concejalías por decreto, «saltándose el pacto firmado».

Y hay otra razón que arguye Ramos para defender la alianza que ya prepara con Juntos por Telde (CC,CCD y Unidos), Ciuca y Más por Telde para conformar un gobierno alternativo al que podría liderar NC, el partido de la alcaldesa y la fuerza más votada en los últimos comicios. «Esos 3.000 votos más que sacamos los socialistas lo que piden es un cambio, no continuidad». Además, admite que a sus propios compañeros de la agrupación local Juan Negrín no les cabe en la cabeza otra opción que se no sea la de «liderar el cambio político en Telde».