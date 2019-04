«Queremos que nos arreglen el colegio, estamos asustados»

A los padres y madres de los alumnos del colegio Príncipe de Asturias, en Melenara, ya se les agotó la paciencia. Este jueves se concentraron unos 70 a las puertas del centro para protestar por las deficiencias que presenta, con las aulas de infantil clausuradas por desprendimientos y el resto del edificio principal acordonado de forma perimetral por riesgo de caída de cascotes. «Estamos movilizados», advirtió una de las madres, Miriam Pineda. «Que arreglen el colegio», gritaron como consigna.

Estuvieron unos minutos, algunos niños incluidos. Y portaban carteles con forma de señales de obra. Querían plasmar con ironía que van a clase a un edificio que les pone en peligro. La concentración se convocó de un día para otro, espoleada por la indignación que les produjo que, a los males que ya le aquejan, esta semana se sumara una avería que dejó sin luz al colegio durante tres días. Unas ratas habían roído el cable que alimenta de electricidad al centro. El Ayuntamiento lo arregló, y este jueves hubo clase, pero la mecha ya está encendida. Están cansados.

Y por si no tenían bastante, ayer se desayunaron con más incertidumbre. Sabían que el Ayuntamiento había remitido un informe al Gobierno de Canarias en el que le advertía de que las deficiencias detectadas en el edificio principal afectaban a la estructura del inmueble, por lo que el arreglo, entiende Telde, es de su competencia. Pero este jueves conocieron la posición oficial del Gobierno: dice que no, que el problema no es estructural, por lo que instó al consistorio a asumir las obras que hagan falta.

«Al final estamos en lo de siempre, se pasan la pelota, la tienes tú, la tengo yo, es una papa caliente que va de mano en mano, y nos da igual quién lo solucione, lo que queremos es que se solucione porque está en juego la vida de nuestros hijos, el riesgo sigue», se enfadó Pineda.

Además, tampoco se fían de las medidas adoptadas para evitar en lo posible cualquier accidente. «No son las correctas, son de risa las vallas, ni siquiera han colocado redes de contención frente a los cascotes», se quejó. El Ayuntamiento intentó asumir esta protección, pero sus operaciones no tienen titulación para hacer trabajos en altura, como los que se requieren en este caso.

Mientras las familias asisten asombradas y asustadas ante lo que está pasando, la concejalía de Educación optó este jueves por no hacer declaraciones. Padres y madres advierten de que seguirán manifestándose y ultiman un escrito para entregarlo a todas las instituciones.

El informe técnico municipal que Telde remitió al Gobierno incluye datos que justifican la preocupación de las familias. Tras la caída de cascotes en infantil, en diciembre pasado, se hicieron catas en el edificio principal y se constató que las cabezas de vigas que sobresalen del plano de la fachada arrastran «problemas de corrosión en sus armaduras» y que se trata de «patologías que superan con creces las simples labores de mantenimiento». Hay al menos 148 de estos elementos, 148 razones para que alguien actúe ya.