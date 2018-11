¿Qué le pasa a mi coche, doctor?

No está lleno de tizne, la media de edad es de 23 años, el cliente recibe información on line del arreglo de su coche, los trabajadores cuidan la imagen y disponen de unidades de traslado, del vehículo o de quien lo conduce. A simple vista estas características se alejan del cliché de un taller de vehículos. Pero son las características de Car Home Services, una empresa montada por dos exalumnos del Centro Integrado de Formación Profesional de Cruz de Piedra, en la capital, que acaba de expandir su negocio con la apertura de dos nuevas naves en el Parque Empresarial de Melenara. Hoy a partir de las 18.00 horas inaugurarán por todo lo alto estas instalaciones de 1.100 metros cuadrados, aunque ya llevan varias semanas a pleno rendimiento y no han parado de recibir clientes en España.

Casi más que a un taller de mecánica y electricidad, uno tiene la sensación de llevar el coche a un médico. La percepción tampoco se antoja tan exagerada porque precisamente Car Home Services, a pesar de atender a todo tipo de vehículos, está especializada en el arreglo de coches antiguos (anteriores a 1955) y clásicos (de 1955 a 1982), cuyos motores y carrocerías exigen un trato delicado, casi de cirugía artesanal. Sus piezas no se reponen, se reparan. Ese cuidado es justo lo que garantizan en este taller, según el gerente de la empresa, Gustavo Cabrera, que el día del reportaje tenía en quirófano varios modelos de ese perfil. Un hobby suyo de siempre lo convirtió en una oportunidad de negocio. El mercado, 800 vehículos. De hecho, por sus manos ha pasado gran parte del patrimonio automovilístico de la isla.