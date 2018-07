«Propongan. Digan qué quieren»

«Les he dicho que el Gobierno hizo una propuesta al Pleno, creyendo que era la única posible, si queremos sacar adelante el aparcamiento de San Gregorio con el Plan de Cooperación y pagar la obra de Arauz, con el Fdcan. Y se hizo desde la buena fe de que creíamos que era lo mejor para la ciudad», dijo Hernández. «Pero, visto lo visto, aquí sólo hay dos opciones: o que el Plan de Cooperación 2019 se destine al aparcamiento, que es lo que quiere el Gobierno , o que la oposición, que tiene mayoría, proponga un proyecto alternativo».

En ese contexto, Carmen Hernández les pidió que propongan alternativas a esos proyectos que no salieron adelante por el sentido de sus votos: el Plan de Cooperación 2019 y el Fdcan.

«Ya le he dicho a la oposición que si no proponemos nada, perdemos el dinero. Por tanto, antes de que eso ocurra, si ellos no van a recapacitar con respecto a este proyecto, que den una opción».

La alcaldesa tenía este martes una visión cristalina de la situación. «Una oposición en mayoría puede bloquear un gobierno. Entiendo que ellos no pretenden bloquearlo sino que les escuchemos. Pues bien, propongan. Díganme qué quieren».

Hernández recalcó que antes del último pleno, se había reunido con los portavoces y les expuso todas las propuestas. «Yo, cuando se callan, interpreto que están de acuerdo, pero creo que es un error. Así que yo ya les he dicho que el Gobierno no tiene más interés en sacar estos proyectos que el de creer que son los que necesita la ciudad. Pero si la oposición, que representa a una mayoría importante de la ciudadanía, considera que esos fondos deben ir a otro debe dedicar a otros fondos, no tengo ningún problema, pero nos lo tienen que decir. No podemos parar el reloj de las administraciones, porque perdemos los fondos».

Hernández aseguró que lo más cómodo para el Gobierno es seguir con el Fdcan como está pero, a su juicio, los cambios son necesarios. «La cuestión es: ¿Dejamos todo como está? Si lo hacemos, en Arauz tendríamos que ver cómo se justifica la anualidad 2017, y para eso el Gobierno se buscaría la vida. Pero el aparcamiento de San Gregorio es distinto. No se puede sacar a concurso una obra si no tienes todo el dinero presupuestado y lo que tenemos no es suficiente».

Nuevos espacios. Hernández trasladó a la oposición la idea de crear nuevos espacios de comunicación entre los grupos. «A partir de ahora, visto lo que ocurrió el otro día y visto que los mecanismos que tiene la institución para escuchar a la oposición parece que no son suficientes o que no funcionan, yo estoy abierta a que me propongan espacios donde se traigan los proyectos y entre todos decidamos el destino de los fondos».

Y es que la alcaldesa dijo no saber exactamente dónde está el problema, con el Fdcan, que se aprobó por unanimidad. «Puede que haya faltado más tiempo para explicarlo y puede que la prisa por sacar las cosas para adelante nos haya hecho perder que la oposición necesita más tiempo. Pero si me piden explicaciones, se las damos».

En definitiva, al pleno extraordinario irá el expediente de las horas extras de la Policía Local, para garantizar la seguridad de la ciudad. El resto, dependerá de la Junta de Portavoces de hoy. «No voy a llevar al pleno propuestas si no tengo claro que saldrán adelante», concluyó la alcaldesa. « Una oposición, cuando está en mayoría, puede gobernar desde la oposición, si quiere. Sólo hay dos opciones: o que nos dejen gobernar a nosotros o que gobiernen ellos. Lo que no vale es el bloqueo».