Pepón Artiles sigue en la cancha

Lleva más de 35 años dedicado al baloncesto profesional y admite que aún le queda «cuerda para rato». José Carmelo Artiles –Pepón, como le bautizaron en La Laguna– pondrá nombre al complejo de canchas de baloncesto de Narea, según anunció el concejal de Actividad Física y Deportes, Diego Ojeda, quien asegura que si bien aún no ha sido aprobado oficialmente por la mesa de distinciones y honores del Ayuntamiento, no se ha manifestado ninguna contrariedad. «Diría que teníamos hasta una deuda con él, no solo por ser la persona más importante en el mundo del deporte de Telde, sino porque aún se sigue prestando a cualquier evento», afirma Ojeda.

La trayectoria profesional de Pepón Artiles le avala: desde sus temporadas en la ACB con los clubes Canarias, IFA Español Barcelona, CajaCanarias y el Gran Canaria –de hecho, fue su último capitán grancanario, asegura Ojeda–, así como su incursión en la competición internacional con el que su club se proclamó campeón de la Copa de Portugal y ahora, con 50 años, se ha convertido en el jugador en activo más veterano a nivel nacional en este deporte. «Evidentemente, estoy muy orgulloso de que se me reconozca en vida, algo que no suele pasar», se ríe Artiles señalando, también, las dificultades de los isleños para destacar en lo que considera su pasión. «Admito que en Telde siempre se me ha valorado, pero yo siempre recomiendo a los jóvenes irse fuera para aprender, mejorar, comparar, y luego, si se quiere, volver a casa», afirma.