Otro ataque de perros al rebaño de Heriberto Santana deja siete ovejas muertas

El ganadero Heriberto Santana sufrió en la madrugada de ayer, entre las cuatro y las cinco de la mañana, el tercer ataque al rebaño ovino de su granja de Bocabarranco -segundo en el último año-. Tres perros arremetieron contra los animales, dejando siete ovejas muertas y otras 11 heridas “que acabarán muriendo, porque ya están todas hinchadas y no se puede hacer nada”, comenta un desolado Santana, cansado de que se produzcan estos incidentes y con la sensación de desprotección por parte de las autoridades.

“Me llamó mi sobrino de madrugada, que vive enfrente de la finca, y me dijo que habían varios perros mordiendo a las ovejas, así que salí corriendo hacia allí”, relata Heriberto. El ganadero persiguió a los perros hasta la gasolinera de Estrella, y cuando los tuvo acorralados, llamó al 112, pero la policía local no se personó hasta las 8.30 horas. “Me dicen que eso es un asunto de Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil), pero ellos solo funcionan de 8 a 16.00 horas, así que no me sirve de nada si los ataques son ataques de madrugada”, explica.

“Me siento impotente, son pérdidas que nadie me paga. Soy yo el que, además de asumir lo que me afecta quedarme sin las ovejas, tengo que pagar para que se lleven los cadáveres. Son casi 60 animales desde mayor hasta ahora”, reclama, recordando los 36 animales muertos de mayo por culpa de ataque de canes. “Estos perros son de La Garita, pero ya yo no pienso hacer nada más. Estoy cansado. Las dos veces anteriores lo denuncié a la Seprona y no me resolvieron nada”, comenta. Una desolación que aumenta por las pérdidas a la que ha tenido que hacer frente en esta ocasión. “Los perros se metieron en el corral de las ovejas preñadas e hicieron una masacre. Pierdo las crías, la leche... Todo”, relata.