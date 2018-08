Ojos de Garza se cae a cachos

A los condenados a muerte les conceden un último deseo. Y ahí se ven, con un pie en el patíbulo y pensando cómo aprovechar sus últimos minutos.

Hay que tenerlo muy claro... y seguro que muchos vecinos de Ojos de Garza lo tendrían cristalino y dirían: «Yo quiero una limpieza de choque y una rehabilitación a fondo para mi barrio».

Porque no saber si sus casas van a morir o no para que coloquen una pista para aviones debe minar mucha la moral, pero si, además, cuando salen a la calle sólo ven porquería, ¡caramba! debe ser muy difícil ya no sólo levantar el ánimo sino no caer en la desidia y en el silosdemáslohacenyonovoyasermenos.

El presidente de la asociación de vecinos, Yeray Suárez Suárez, no entiende a ninguno de los dos responsables de semejante cochinada. Por una parte, al Ayuntamiento, que hace dejadez de su obligación de limpiar el barrio; y por otro lado, a esos vecinos que se gastan la mala baba de tirar sus inmundicias en la calle... y muchas veces, al lado de contenedores, para más choteo.