Objetivo: una nueva isla en Maldivas

ronald ramírez alemán / telde

Seguramente esta ingeniera teldense, mientras embarcaba en 2017 rumbo a La Graciosa con la ilusión del debutante en su primer contrato de prácticas, no tenía entre sus planes celebrar, tres años después, su 27 aniversario confinada en Male, la capital de las islas Maldivas. Y no por reservas a la hora de viajar a un lugar tan lejano, el espíritu aventurero es una de las señas de identidad de Elena Sosa Melián, sino porque este destino lo veía como el sitio ideal para pasar unas estupendas vacaciones y desconectar del mundo. Sin embargo, es precisamente en el paradisiaco archipiélago asiático donde se ha encontrado frente a frente con la cruda realidad en forma de coronavirus. Sopló las velas hace 20 días en su pequeño apartamento, donde reside a escasos metros de la oficina. Y allí sigue, por tiempo indefinido. Le ha tocado vivir la pandemia alejada de su familia, a casi 10.000 kilómetros de casa, pero ella, lejos de agobiarse, afronta con más ilusión que nunca el reto. Tampoco tiene demasiado tiempo para pararse a pensar en la situación. Su misión en ese país lejano le absorbe toda la energía.

«Estamos con los preparativos de un proyecto que consiste en la reclamación de tierra para construir una isla que se convertirá en el principal puerto de la República de Maldivas», detalla esta joven natural de Los Llanos, concentrada en una tarea que tiene como objetivo hacer emerger un nuevo trozo de tierra en medio del océano Índico. Casi nada. Pero ella ya está acostumbrada a este tipo de encargos. Lleva trabajando desde octubre de 2018 en Royal Boskalis Westminster, una empresa holandesa internacional dedicada a proyectos de dragados e instalaciones offshore y a proveer servicios marítimos.

Su labor le ha conducido, en apenas 16 meses, a recorrerse medio mundo. «Mi primer proyecto me llevó a estar cinco semanas en Liverpool trabajando en el mantenimiento del canal de entrada al puerto, y en el siguiente me enviaron a Marruecos para construir una segunda terminal en el puerto de Tanger», detalla Elena, quien a lo largo de 2019 viajó a Omán para trabajar en la construcción de un puerto en Duqm; pasó una temporada en Singapur a cargo de unos de los mayores dredger de la empresa TSHD Queen of the Netherland; y se sumó a dos proyectos de mantenimiento de varios puertos en Malasia, uno de ellos por encargo de Petronas.

Y no es precisamente secundario el papel que juega Melián en estas trascendentales misiones. Ostenta el cargo de superintendente, por lo que se encarga de que se realicen todas las operaciones previstas en cada designio. «Tengo que supervisar el planning, la producción y la ejecución del proyecto. Soy el apoyo del Project Manager en los trabajos de campo, la principal comunicación entre el barco y la oficina», detalla la teldense, cuya responsabilidad se extiende a dotar de lo necesario para que los barcos a su cargo cuenten con lo necesario para un buen funcionamiento.

Trayectoria meteórica. Estudió primaria y secundaria en el colegio Nuestra Señora de las Nieves, bachillerato en el IES José Arencibia Gil y se graduó en 2018 en la ULPGC como Ingeniería Civil tras pasar un año en Grecia y otro en Valencia. Se especializó en hidrología y comenzó su trayectoria profesional como auxiliar de dirección facultativa en el proyecto de la red de saneamiento y depuradora de la isla de La Graciosa. Y hoy, con solo 27 años, ocupa un puesto clave dentro de las operaciones internacionales en una de las empresas más importantes en el mercado de puertos, infraestructura marítima y energía marina de todo el mundo.