«No pido un palacio, solo dormir bajo un techo»

Juana Rodríguez ya no sabe que más hacer. Todos los días acude a Servicios Sociales en busca de una solución que no llega. También se pasa por el Ayuntamiento, a ver si el alcalde tiene alguna respuesta. No entiende tanto desamparo. Lleva meses viviendo en la calle, con sus cosas desperdigadas a cargo de vecinos y sin poder dormir. Tiene el cuerpo lleno de moretones de las caídas que ha sufrido fruto de los desvanecimientos por el cansancio. «El médico me dice que como siga sin descansar puedo morir», explica sobre un destino que, con lo desesperada que está, no descarta. «Me he intentado suicidar porque no puedo más», explica con lágrimas en los ojos.

A Juana era común verla junto a su perrito, con muleta en mano, andando por Los Llanos y por San Juan. Ahora, ante las amenazas de que le quiten el animal por las sospechas de que no está recibiendo los cuidado que necesita, tiene a su mascota con una familia. Pero el aquí el problema es ella. «En Servicios Sociales se pasan la pelota y no me resuelven nada», se queja esta sin techo cansada de escuchar que están estudiando su caso.