No hay sitio para las sintechos

En Telde, si eres mujer y te quedas sin casa, tú única opción es irte lejos para poder dormir entre cuatro paredes. Porque el cuarto municipio más poblado de Canarias no cuenta con ningún centro que dé cobijo a las sintechos. Actualmente, solo la casa de acogida Eben-Ezer ofrece un lugar gratuito para que los hombres que se ven en esta desesperada situación puedan evitar pasar las horas de oscuridad a la intemperie. Sin embargo, en esta ONG sin ánimo de lucro las mujeres no están admitidas. No es un motivo de discriminación en absoluto, sino de convivencia. No cuentan con instalaciones preparadas para que personas de distinto sexo puedan convivir en un entorno mínimamente digno y dada la demanda mucho más alta de varones que necesitan ayuda para afrontar esta problemática, la organización lo ha dispuesto así con toda lógica. «Nos encantaría algún día poder acoger a mujeres», asegura Manuel Pérez, director de este centro ubicado en Las Remudas.

Así, el área de Servicios Sociales se ve sin respuestas para ellas y tienen que buscar recursos fuera del municipio para prestarles ayuda. Mujeres como Juana Rodríguez sufren estas limitaciones. Después de meses pasando las noches en la estación de guaguas de Telde, ahora esta vecina teldense ha encontrado la ayuda de un alma caritativa que tras ver en el periódico su situación crítica, le ha abierto las puertas de una vivienda que tiene vacía en El Burrero para que pueda quedarse. Solucionado este problema gracias al civismo espontáneo de una lectora de CANARIAS7, actualmente las trabajadoras sociales del Consistorio tratan de ayudar a una extranjera que lleva dos semanas durmiendo en el parque de La Barranquera. Pero nuevamente se dan contra una pared. Solo recursos para aseo, ropa y comida es lo que le pueden ofrecer en la ciudad, como el que disponen en Jinámar gracias al párroco Luis Laborda. De resto, solo les queda apuntar a esta mujer desamparada en las listas de espera de las asociaciones que trabajan en la capital como Cáritas, La Nueva Jerusalén, Casa Daniela o el centro Gánigo.