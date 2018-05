«No hay dinero que pague la pesadilla que hemos vivido»

A mí me llevaron a la ruina, me sacaron del taxi y con esfuerzo me compré un microbús, pero no hay dinero que me pague esta pesadilla», se lamenta Juan Antonio Vega, titular de la licencia 205, uno de los nueve taxistas que recurrieron ante los tribunales el decreto de 2012 con el que el Ayuntamiento reguló a partir de 2013 el servicio del taxi en el aeropuerto y cuya anulación acaba de ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El Ayuntamiento no recurrirá

La sentencia del TSJC, del 6 de mayo de 2018, que anula aquel decreto de 2012 por vulnerar el derecho a la libertad de empresa reconocido en la Constitución Española y en la legislación de la Unión Europea, no había llegado hasta ayer al Ayuntamiento, pero el edil de Transportes, Juan Martel, sí avanzó que, tras leerla en prensa, entendía que lo razonable pasa por acatar la sentencia y no recurrir. En el fallo, el tribunal califica de «ilegal» el artículo 109 de la ordenanza municipal, del que emanó ese decreto, pero Martel no pudo precisar este martes si también modificarán ese artículo (que ahora es el 111 en la nueva ordenanza). «Eso requerirá de un análisis más sosegado, pero de entrada esto es un paquete que me viene del mandato anterior, y si hay algo ilegal, no vamos a seguir haciéndolo». Alude Martel a la etapa de Francisco Medina (Ciuca) al frente del área, al que los afectados reprochan que ni siquiera se dignó a recibirlos. Sin embargo, sus mayores críticas las dirigen contra el que entonces, cuando se aplicó el decreto, era el presidente de la cooperativa mayoritaria de taxis, Sebastián Alonso. «Jugó a ser político y fue a por nosotros». Lo dice Pedro Lozano, titular de la licencia 79, que estuvo castigado 1 año y 3 meses sin cargar en Gando. Rosa Rodríguez, de la 205, esposa de Vega, cumplió un año de castigo. «Tenía a mi hijo en la universidad y a mi hija, de asalariada en el taxi, pagando una hipoteca, así que me vi trabajando desde las siete de la mañana, me iba a echar un rato a casa y seguía hasta las 3 de la mañana, así todos los días, para hacer un euro». A Antonio Rodríguez, otro afectado, no le cabe en la cabeza tanta severidad. «Si te pillan con el taxi en el aeropuerto fuera de tu turno, aunque hayas ido a llevar el coche a la gasolinera, te paran y te sancionan, lo de Telde es de locos». Lo contraponen a la actitud que mostró Ingenio, que suspendió las sanciones hasta que los taxistas de su municipio no tuvieron la carta de precios.