«No dejaremos que nadie se quede atrás»

ronald ramírez alemán / telde

Han sido, según los datos recabados hasta mediados del mes pasado, 521.343 euros repartidos entre 1.078 familias. Es decir, casi 3.000 personas se han beneficiado de la prestación económica extraordinaria que Servicios Sociales activó a principios del estado de alarma para aliviar las graves consecuencias que el confinamiento irremediablemente iba a tener entre los vecinos teldenses. Sin embargo, no es suficiente. Todavía hay quienes se han quedado sin ingresos por culpa de la cuarentena y, más de dos meses y medio después, aún no han recibido las ayudas que por ley merecen.

Y ante esta situación desesperada, las familias afectadas han decidido reunirse, entendiendo que la unión hace la fuerza, para reclamar lo que es suyo. Ángela De La Guardia, vecina de Las Remudas, madre soltera de un menor y camarera de hotel, está siendo la artífice de un movimiento que comenzó esta misma semana y que crece cada día que pasa. Ella es una de las tantas teldenses que se ha quedado temporalmente sin trabajo por culpa de la pandemia y que, pese a tener a familiares a su cargo, no ha recibido aún las prestaciones económicas prometidas. Poco a poco ha ido descubriendo que no es la única, por lo que decidió organizar una asamblea a la que pudieran acudir gente en su misma situación y de esta forma buscar entre todos una solución.

Familias abandonadas por Servicios Sociales de Telde, así han decidido llamar a la plataforma. Ya han tenido dos reuniones, una en Jinámar y otra en Las Remudas, dos de los barrios con mayor nivel de pobreza y de exclusión social de la isla y, por ende, dos de las zonas más afectadas por la crisis sobrevenida de la covid-19. «Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que se les agilicen los trámites a todas esas personas que no tienen ni para dar de comer a sus familias», promete la portavoz. Una lucha que no cesará por su parte a pesar de que ya han contactado con ella desde el Consistorio para interesarse por su caso. «Me parece estupendo que intenten resolver mi situación, pero yo no soy más que nadie. Seguiré luchando junto a todas esas personas que se han deslomado trabajando toda la vida y que ahora se ven sin ingresos ni ayudas. No voy a parar aunque se solucione mi caso», advierte Ángela sobre su firme e inalterable compromiso.

Esta próxima semana continuará la ronda de encuentros en otros barrios del municipio. «Queremos comprometernos con quienes están pasando por lo mismo que nosotros. Cada día somos más», resuelve esta activista que amenaza con dar batalla hasta que estas ayudas que han salvado a tanta gente terminen de llegar a todos por igual.

víctimas con nombre. Mari Carmen Hernández tiene dos hijos; Juan Manuel Rodríguez, cinco; Jessica Medina cuenta con cuatro y en marzo le cortaron la luz de su casa; Lorena Quintana también encabeza una familia numerosa con cuatro menores a su cargo... La lista es larga y va en aumento. «Son víctimas con nombres y apellidos. Mi teléfono no para de sonar con nuevos casos de familias que no han recibido ninguna ayuda. Queremos hacer ver al Ayuntamiento que somos muchos, presionar para que tomen medidas», explica Ángela De La Guardia. «Muchísima gente se ha quedado atrás, sin ayuda ni atención. No te cogen el teléfono y cuando por fin contestan solo te dicen que lo están estudiando», amplía con desesperación esta afectada que ahora pretende dar voz a todos los que están sufriendo su misma odisea. «Las instituciones lo han hecho, pero nosotros no vamos a dejar a nadie atrás», concluye esta teldense que se ha cansado de esperar y de ver sufrir a la gente de su entorno, y que ahora se ha erigido la portavoz de un movimiento cuyo único objetivo es visibilizar a toda la gente que está viviendo un infierno porque hasta el momento se les ha negado una ayuda que por derecho les pertenece.