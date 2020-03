Ni el Diputado del Común evita el «oscurantismo» con Ojos de Garza

Pero hasta ahora no ha habido suerte. «El Ayuntamiento nos ha ninguneado con su silencio sepulcral», entiende Juan Pedro Pérez. Es por ello que, agotadas las vías ordinarias de comunicación, el 14 de febrero de 2018 presentaron al Diputado del Común sus quejas, así como fotocopias de los documentos entregados a la Institución que no han tenido respuesta alguna. Se trata de hasta 12 asuntos reclamados entre los años 2015 y 2018 y en el que se incluyen alegaciones al PGO, intervenciones o solicitud de información sobre el Camino Real, dotación de balizas, solicitud de resguardos legales o peticiones de certificados, entre otros.

Telde responderá

Desde el Ayuntamiento reconocen no haber podido contestar en tiempo y forma a la Diputación del Común «por la saturación de trabajo y la falta de personal», pero prometen que estudiarán las solicitudes y darán una respuesta lo antes posible. En cuanto a las instancias de Playgarza, afirman haber respondido a algunos asuntos, mientras que no lo han hecho con otros que entendían reiterativos o no procedentes.

Una reubicación de la población que sigue parada

Entre las peticiones de Playgarza destaca la solicitud de modificación del actual Plan General de Ordenación para dar cumplimiento a la Ley del Parlamento de Canarias 14/2014 de Armonización del Territorio, en la que por disposición transitoria se ordenaba al Ayuntamiento la búsqueda de suelo suficiente para la reubicación de los vecinos de la Playa de Ojos de Garza y así dar cumplimiento a la Ley de Costas. Ahí, por lo menos, sí hubo contestación. Aunque la misma no gustó a Playgarza. «Responden con una desfachatez impropia de una Administración local, porque vienen a decir que no les importa la Ley del Parlamento. Explicaron que en el instrumento de planeamiento en vigor no se llevará a cabo ningún tipo de acción hasta que se estudie la mejor opción para su adaptación», aseguran, entendiendo que esta Administración «se burló de los vecinos y de la institución del defensor». En el Boletín Oficial de Canarias queda especificado que si bien en la Memoria Ambiental se indica que el suelo de Ojos de Garza responde a la necesidad de reubicación de su población, será el planeamiento superior el que determinará la delimitación del mismo, no pudiéndose clasificar directamente por el PGO que se tramita, y por ello se deberá eliminar.