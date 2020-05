Nany Jiménez alegra el encierro con sus conciertos telemáticos

Muchos ya conocen a Nany Jiménez. Sus inolvidables conciertos tanto en eventos públicos como privados le han hecho valedor de un estatus considerable, sobre todo en Telde. Con su guitarra es capaz de adaptarse a todo, desde pop o rock, hasta rumba. Y si tiene que marcarse un bolero, lo hace. Su habilidad versionando temas míticos está contrastada, pero ahora, además, potencia su faceta como cantautor con letras propias. La reinvención siempre ha sido una de sus señas de identidad. Por ello, cuando se decretó el estado de alarma y se le cancelaron todos los eventos, no se puso nervioso. Y eso que su modo de ganarse la vida se vio en jaque y su primera hija acababa de venir al mundo.

Tiró de ahorros y de imaginación, y ahora protagoniza una original iniciativa con la que ha revolucionado las redes sociales llevando a cabo actuaciones personalizadas a través de videollamadas. «Se me ocurrió ofrecer música en vivo, aparecer en cualquier casa y sorprender a la persona que reciba el regalo», detalla Jiménez. Se trata de contrataciones que el artista factura a un euro el minuto, y aunque en muchas ocasiones es para consumo propio, la gente mayoritariamente decide reclamar sus servicios para regalárselos a algún ser querido. Para Nany es una manera de teletrabajar, ofrece su producto y sigue teniendo ingresos con los que vivir. El año pasado cerró el curso con unos 320 conciertos y ahora se adapta a las circunstancias para poder continuar ejerciendo su profesión.

«Los interesados me avisan con 24 horas de antelación y yo estoy pendiente a la hora acordada. Y desde que me dan luz verde llamo al número que me han facilitado y sorprendo al que está al otro lado», detalla Nany. La idea ha sido un éxito y, desde que anunció sus intenciones en Instagram, el teléfono no le ha dejado de sonar. «Recibo decenas de mensajes a diario y el Día de la Madre lo cerré con 40 videoconferencias», desvela el teldense, abrumado por la respuesta de la gente. Ha tenido que echar mano de la agenda para que nadie se quede sin su dosis de Nany viene a casa, que es como ha bautizado a su brillante proyecto.

Y tras ver la enorme aceptación de esta versión telemática, continuará explotándola una vez todo vuelva a la normalidad. Se muere de ganas por regresar al Pub La Araña y deleitar con su música, donde todos los jueves por la noche tiene su espacio con El rincón de Nany Jiménez. O pasar otras noches mágicas en El Casino de Telde los viernes. Pero hasta entonces continuará emocionando y regalando momentos mágicos a través del móvil. Talento isleño en directo y en cualquier lugar. Casi nada.