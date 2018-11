Música, la llave que abre fronteras

G. Florido / Telde

La música es una llave que abre mentes y también fronteras. Con esos mimbres de partida, el IES José Arencibia Gil, en San Juan, escogió esta temática, la de la música, para poner de su parte en el reto común que se marcó junto a cinco institutos de otros cinco países para contribuir a luchar contra el fracaso escolar, una lacra que, por desgracia, tampoco sabe de idiomas ni de naciones. Este programa de Erasmus+, que se ha venido desarrollando desde 2016 y que acabará en 2019, recibe el nombre de Education: the key for your future!, y, en ese sentido, el instituto del casco histórico apuesta por las notas musicales como herramienta para el aprendizaje de lenguas extranjeras y como estrategia para estimular a los estudiantes a los que no convencen los métodos tradicionales.

El IES José Arencibia Gil acogió esta semana el 4º Encuentro de los seis países que participan en el proyecto. Vinieron 29 alumnos de 3º y 4º de la ESO y de 1º de Bachillerato y 12 profesores llegados de Alemania, Grecia, Hungría, Holanda y Turquía. De cada centro viajaron 3 o 4 estudiantes y dos profesores, aunque los hubo que mandaron a tres docentes. Todos, los de fuera y los de aquí, adultos y menores, protagonizaron un intenso programa de actividades en el que se ha conjugado el intercambio de experiencias y de conocimientos mediante la celebración de talleres grupales de inglés y de música con una intensa agenda de visitas culturales y paisajísticas por la isla (desde al casco de Telde o de la capital al Roque Nublo o paseos en camello por las dunas de Maspalomas).

La comunidad educativa del centro se volcó con los visitantes, desde las familias que acogieron a los alumnos en sus propias casas, al desayuno comunal que alumnos y profesores les preparaban a diario en la clase del instituto que habilitaron de forma expresa como cuartel general de la comitiva europea. Al frente de todo, la coordinadora del programa, la profesora de alemán, Rosana Ferrero Juan, la directora, Clara Eugenia Sánchez Santana, y la vicedirectora, Dolores Vega Ramos.