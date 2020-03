Mensajes de advertencia desde el cielo

Los dos drones con los que cuenta la Policía Local de Telde, el único cuerpo que posee esta tecnología en Gran Canaria, trabajan a destajo estos días. El lunes por la zona de costa, las avenidas y los paseos marítimos, y ayer se dejaron caer en el barrio de Las Remudas, pero la ciudad al completo conforma el radio de actividad de estas herramientas. Los aparatos se dedican a lanzar comunicados y mensajes de advertencia a la población una vez que sus cámaras localizan a personas paseando por las calles. Mediante la megafonía y los dispositivos lumínicos que tienen estas aeronaves no tripuladas, recuerdan a los vecinos que deben resguardarse en sus casas en la medida de lo posible y no salir si no es por fuerza mayor.

«La reacción de la gente está siendo muy positiva y hacen caso a las instrucciones que realizamos a través de los drones. Al encontrarnos en los primeros días de esta situación de alarma, era previsible que mucha gente siguiese sin saber bien como actuar y esta tecnología nos facilita mucho el trabajo», relata José Florido, quien junto a su compañero Víctor Santana componen esta Unidad de Drones y son los que pilotan las dos aeronaves.

De momento, la función de los dos aparatos, cuyas imágenes que retransmiten se visualizan en un furgón equipado con una pantalla y un soporte técnico, se limitan a esta labor de vigilancia y advertencia. Sin embargo, no se descarta que dada sus posibilidades, amplíen los servicios en los próximos días. No en vano, esta unidad está concebida, además de para velar por la seguridad ciudadana en los grandes eventos -labor para la que no se emplearán hasta el fin de la cuarentena-, detectar vertidos ilegales en núcleos urbanos, espacios naturales o zonas industriales, prevenir la destrucción del medioambiente mediante obras ilegales, la pesca furtiva y otras infracciones y hechos delictivos, así como acciones de rescate.

Pero ahora la atención de la unidad se centra en evitar que el virus se expanda por la ciudad. Aunque los drones no están al servicio solo de Telde, sino de Gran Canaria entera. «Estamos a disposición de todos los cuerpos de la isla y preparados para actuar donde haga falta», asegura Florido, consciente de que toca poner todos los medios disponibles en combatir una crisis que tiene al planeta paralizado.