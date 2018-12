Malestar en el centro de mayores al no poder celebrar la fiesta fin de año

El concejal de Ciuca, Juan Antonio Peña, denunció ayer que el gobierno local se los ha prohibido, y Pino González, portavoz de los mayores, se quejaba por su parte de que aún espera por la respuesta del Ayuntamiento.

De entrada, y según el edil de Servicios Sociales, Diego Ojeda, el consistorio no se ha negado. Es más, asegura que está buscando partida para financiar un plan de autoprotección. Ya tienen la predisposición del concesionario de la cafetería. Aún no está lista, pero dice que lo estará el 31. El obstáculo, apuntan otras fuentes, es que el Gobierno canario, del que depende el centro, no puede autorizar la fiesta porque incumple normativa estatal. Los mayores anuncian una concentración mañana en el pleno.