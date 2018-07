Los precios y el control de las horas extras condicionan el ‘sí’ de los sindicatos

En cuanto al coste de esas horas, se pregunta de dónde han salido las cuentas que ha presentado el concejal de Personal, Agustín Arencibia, y abunda en que hay una fórmula en el convenio firmado con los trabajadores que ya estipula esos precios. «Ahora nos dicen que han hecho un sondeo con otros municipios. Así han sacado las cifras que nos plantean y, curiosamente, son menores de las pactadas. Ese es un punto a analizar, pero si el concejal me lo argumenta, tendrá mi sí », asegura. «Aún así, lo que está claro es que la solución es que se saquen a oposición plazas para cubrir las 29 vacantes que tiene la Policía».

El sindicalista, además, exige un compromiso de transparencia en la gestión, «porque no se especifican los criterios de reparto de las horas y esa indefinición puede acabar en agravios y favoritismos».

La postura de los representantes de los trabajadores municipales es favorable al planteamiento del Gobierno de pagar horas extras a todo el colectivo y no sólo a la Policía. No obstante, todos sacan a relucir flecos que debatirán hoy, en la reunión de la mesa de negociación.

¿Medida general?

En otro bando se posicionan quienes están a favor, aunque no comulguen con que esta medida sea pan para todos. Armando Martín, del CSIF, considera que las horas extras deben pagarse a los operarios de aquellos servicios en los que sea necesario trabajar fuera del horario laboral. «Eso no ocurre en todas las áreas», recalca. «Y no creo que sea positivo abrir la veda, porque se puede caer en perversiones y picarescas».

En cuanto al precio de las horas y la rebaja con respecto a lo pactado en convenio, «estamos dispuestos a hacer un esfuerzo y lo aceptamos, aun no siendo la mejor opción», pero con la salvedad de que esta medida sea temporal. «Nosotros le damos una vigencia de un año, hasta el 30 de julio de 2019, y exigimos que los acuerdos anteriores entren en suspenso durante ese período. No aceptaremos que se modifiquen las cantidades, que volverán a aplicarse para horas extras futuras».

Jesús Santana, del GIALP, incide en que su sindicato fue el único que defendió que se pagaran las horas sólo a la Policía, «porque no es una medida política sino de necesidad, de seguridad» y no era preciso aplicarla a todos los trabajadores.

Sobre el precio de las horas, aplaude que el Gobierno proponga que todos cobren igual, porque la bolsa de dinero (162.432 euros) es limitada, pero se queja de que no especifique quién va a fiscalizar ese pago, ni con qué criterios se va a realizar ni el seguimiento que se le va a hacer. «Y si no aclaran esos puntos, votaremos no», sentencia.

Este periódico intentó sin éxito hablar con el representante de UGT.