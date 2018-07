Los millones del Fdcan siguen en el aire

Tenemos que consultarlo con el grupo». Esa fue la respuesta que dieron ayer los cuatro portavoces de la oposición, cuando se les preguntó si iban a apoyar el Plan de Cooperación de 2019 y las horas extras de la Policía Local. Dos temas que no se trataron en el último pleno, cuando 12 de los 17 ediles opositores abandonaron la sala.

El Gobierno reunió nuevamente a la Junta de Portavoces, para confirmar a la oposición que el pleno extraordinario será el próximo lunes, a las 09.00 horas, y que se tratarán, entre otros asuntos urgentes, la necesidad de aprobar las horas extras a la Policía Local y la aprobación del Plan de cooperación con el Cabildo para 2019, un punto este último al que, según la alcaldesa, Carmen Hernández, es imprescindible dar el visto bueno para no perder la financiación del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), que dejarán en el municipio 5,5 millones de euros.

«Les he recordado dos cosas que yo creo que se nos han olvidado: primero, que este Fdcan se aprobó con la unanimidad de todos los grupos, por tanto entiendo que la oposición no cuestiona los proyectos ni las anualidades; y segundo, que también se aprobó por todos los grupos destinar cada año los fondos del Plan de cooperación a la aportación municipal al Fdcan. Ya en el 18 se hizo así y ahora proponemos hacer lo mismo con el 2019».

Si no se aprueba ese plan, las consecuencias serán dos; que esos fondos se dediquen a otros proyectos, que se decidirán por consenso; y que se pierda todo el Fdcan 2019.

Eso supondría, según Hernández, no hacer la segunda fase del aparcamiento de San Gregorio, la fase dos y tres del plan director de la zona comercial abierta, un proyecto sobre el patrimonio histórico de San Juan y San Francisco, todo el parque urbano de Melenara, el plan de Cuatro Puertas, acabar Arauz y la bicitour.

«En el Pleno, entendí que eran las formas y puedo rectificar. Pero parece que ahora se están cuestionando el fondo. Yo no consigo saber dónde está el problema», confesó la alcaldesa.

Críticas. Las posturas de la oposición tras la reunión fueron críticas, lo que cierne nubarrones sobre el plan de cooperación.

El portavoz de Más por Telde, Juan Francisco Artiles, reclamó que se mantenga el Fdcan inicial «y si no tiene capacidad para ejecutarlo, que dimita».

Dijo que ellos están dispuestos a presentar alternativas, pero no les han dado tiempo para hacerlo. «La situación de la ciudad ofrece muchas posibilidades de inversión», apostilló.

En cuanto a su voto, aseguró que tratarán el tema en la ejecutiva, «pero probablemente no lo apoyaremos», concluyó.

Alejandro Ramos, portavoz del PSOE también lo tenía aclaró. «Esta situación nos da la razón cuando advertíamos que era una error calamitoso desprenderse del Plan de cooperación para utilizarlo como parte del dinero con el que tenía que contribuir Telde al Fdcan».

Manifestó su postura contraria al destino dado a esos fondos. «Nos gustaría que en lugar de gastar dinero en el aparcamiento, un mamotreto que se encuentra y que seguirá completamente inacabado, esa inversión fuera a parques y jardines, instalaciones deportivas o en otras infraestructuras que no están contempladas en el Fdcan, pero sí el Plan de cooperación».

Y añadió que la petición de la alcaldesa de que presenten alternativas está limitada, porque esos 1,5 millones no son reales, ya que no se puede desarrollar proyectos fuera del Fdcan.

El representante de Ciuca, Juan Francisco Peña, no se distanció de esa postura contraria, especialmente en lo relativo a a proponer alternativas.

«Ese planteamiento encierra cierta trampa, porque es inútil que planteemos proyectos de cualquier otra índole, puesto que ese dinero ya está comprometido con el Fdcan».

Peña remitió de su grupo a lo que decida el partido. «Por ahora, nuestra postura es la misma. He entrado con la misma opinión con la que salgo».

José Suárez, del Partido Popular, también se mantuvo en la misma línea crítica, aunque no adelantó su postura final. «La Junta de Portavoces no está para posicionarse sobre lo que se lleva al pleno, ni para decir si vamos a votar sí o no, que es lo que querría la alcaldesa».

Comentó que deben discutirlo en el grupo, aunque adelantó que «eso del no es no, no nos gusta. Nosotros queremos lo mejor para Telde».

Hoy, todos retoman las reuniones por iniciativa de Ciuca.