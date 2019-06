«Los mandan a la capital, pero son pacientes, no son muebles»

Los usuarios del Centro de Día de Alzhéimer de Telde serán trasladados a dos recintos de la capital mientras duren las obras de reforma que ha impulsado el Ayuntamiento en las instalaciones de La Pardilla. La decisión la ha tomado el Cabildo, que es el responsable último de estas plazas. Pero los familiares de los pacientes se oponen. Es más, están muy enfadados con el gobierno de Telde. Tienen claro que no se ha implicado en su defensa. Se sienten engañados. «Nos juraron y perjuraron que nuestros familiares no saldrían de Telde y ahora nos vienen con esto», se queja Nieves Alonso. Otra afectada, Agustina Afonso, tiene a su padre en el centro desde hace un año. «Llevo 16 años cuidándolo y mi madre y yo éramos reacias a dejarlo en el centro unas horas: si cogimos la plaza es porque está en Telde, y ahora van y me lo mandan a la capital, no es justo».

Le preocupa cómo le afectará este cambio. «Los trasladan a Las Palmas, pero son pacientes, no son muebles a los que puedan llevar de un sitio a otro, ¿alguien se ha preocupado por ellos, alguien ha analizado la problemática de cada uno, en si les va a venir bien o no?», insiste Agustina. Además, su padre se pone nervioso en los trayectos largos. «Encima tendrán que aguantar las colas por las mañanas, se pueden ver metidos una hora en un coche, ¿pero no se dan cuenta de que son enfermos?». Encarna Pérez, hija de otra usuaria, Dolores, se queja de que, para colmo de males, ya no les ofertan el transporte, como en Telde. Hasta ahora lo subvencionaba el Ayuntamiento. Ahora deberán buscarse la vida. Algunos están dolidos porque en la última reunión una técnico del Cabildo les propuso «coger entre 4 o 5 un taxi».

Y, por si no fuera poco, se temen que este traslado no sea solo por tres meses. «El otro día ya nos hablaban de entre 6 y 8 meses», se queja Agustina. El edil de Obras, Eloy Santana, que repite del mandato anterior, insiste en que no. Se mantiene en los tres iniciales. En cualquier caso, si nada cambia, estos usuarios serán separados en dos grupos: unos irán a El Palmeral, cerca del Hospital Doctor Negrín, y otros a Asidma Escaleritas.

Los familiares piden que se busquen alternativas en Telde y citan, entre otras, el centro de mayores, el de Taliarte, algún local social o la residencia San Lorenzo. Y exigen también que sigan con los mismos cuidadores.